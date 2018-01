Weekend al Campus Industry: Sasha Torrisi canta Lucio Battisti e poi il Capodanno Universitario

Un fine settimana che ha il gusto del viaggio nel tempo quello del Campus Industry di Parma. Sarà, infatti, possibile prima ascoltare le canzoni di Lucio Battisti, suonate e interpretate da Sasha Torrisi, il cantante dei Timoria, e poi, sabato, fare un salto indietro (o in avanti?) più breve con il Capodanno Universitario, l’occasione per festeggiare il nuovo anno con gli amici e i fuori sede che normalmente non si riesce a incontrare nella notte di San Silvestro.

Venerdì 26 gennaio, torna lo spettacolo di Sasha Torrisi in un omaggio alla musica di Battisti. Le canzoni sono arrangiate e riportare al presente da Sasha in un sound rock rispettoso degli originali, con il tocco dell’artista parmigiano. Un concerto di emozioni, ripercorrendo i migliori brani dell’indimenticabile cantautore. Apertura ore 22, inizio live alle 23:00, ingresso 10 euro comprensivo di consumazione.

Sabato 27 gennaio, avremo tutti una seconda occasione per celebrare il 2018. Una sorta di Sliding Doors si apre davanti a noi: una chance per scegliere di nuovo con chi passare la festa più attesa. Nato per dare l’occasione agli studenti di recuperare il Capodanno con gli amici che non si è avuto l’occasione di vedere il 31 dicembre, oggi è un grande party molto partecipato da tutti coloro che non vogliono perdere l’occasione per fare l’alba con tutti i crismi. Non mancheranno il conto alla rovescia, i fuochi d’artificio, il brindisi di mezzanotte e tutti passaggi obbligati per un Capodanno come si deve. Ospite speciale Rosso Dj da “Come se non ci fosse un domani”, ingresso il giorno dell’evento 10 euro in cassa, apertura ore 23:00.

Disponibili autobus gratuiti solo su prenotazione al numero 3331514374, solo via WhatsApp.