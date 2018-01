Io Sono Anne Frank. La mostra itinerante fa tappa al Museo ebraico Fausto Levi di Soragna

Cosa è successo ad Anna Frank? Perché il suo Diario è così importante? E cosa trasmettono i suoi messaggi ai giovani di oggi?

Queste sono le domande –attualissime – che sono alle base della mostra che verrà esposta pressi i locali della Sinagoga e Museo Ebraico Fausto Levi di Soragna dal 25 febbraio al 11 marzo 2018. Si tratta di una mostra itinerante, ideata dall’associazione livornese Un ponte per Anne Frank, realizzata grazia al contributo dall’UCEI con il patrocinio del Ministero per i Beni e le attività culturali e del Turismo. Una mostra che ha viaggiato per l’Italia e per la prima volta arriva in provincia per presentare a tutti, giovani e meno giovani, la vicenda di una giovane ebrea olandese vittima simbolo della barbarie nazista.

Il percorso espositivo immerge i visitatori nella storia di Anne Frank, attraverso le parole stesse di questa giovane ragazza che mediante un diario scritto in un nascondiglio è riuscita a dare voce ai suoi sentimenti, alla paura della guerra, condividendo profondi messaggi di fratellanza, tolleranza e amore per la vita.

La mostra approfondisce numerosi fatti della storia della famiglia Frank dall’entrata nel nascondiglio sino alla deportazione, stimolando il visitatore ad affrontare l’impatto che questa vicenda ha ancora oggi nelle coscienze del singolo e nel mondo attuale.

Persone di ogni età e gruppi scolastici possono visitare la mostra, leggere le varie informazioni, citazioni estratte da Il Diario di Anne Frank, guardare le fotografie, soffermarsi davanti a una riproduzione dell’Alloggio Segreto, sfogliare varie copie de Il Diario di Anne Frank e vari libri sul tema della Shoah, guardare un breve filmato sulla vita di Anne Frank e sulle vicende della Seconda Guerra Mondiale, toccare del materiale da scavo appartenente al 1944 e ritrovato tra Bologna e Firenze nel 2015.

La mostra è visitabile dal martedì al venerdì con orario 10:00-12:00 – 15:00-17:00, Domenica 10:00-12:00 – 14:30-17:30 dal 25 febbraio all’11 marzo. Chiuso lunedì e sabato.

Nel mese di Marzo la Sinagoga e Museo Ebraico Fausto Levi di Soragna sarà aperto la domenica con orario 10:00-12:00 – 14:30-17:30; in aprile e maggio il museo sarà aperto anche dal martedì al venerdì con orario 10:00-12:00 – 15:00-17:00

Durata della visita alla mostra: 30 minuti

Filmato: 28 minuti

La visita comprende: i pannelli della mostra corredati di foto e testi; la riproduzione dell’Alloggio Segreto, la copia in inglese de Il Diario di Anne Frank, materiale da scavo appartenente al 1944 e ritrovato tra Bologna e Firenze nel 2015, il filmato.

Ingresso alla mostra: ingresso libero.