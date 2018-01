La compagnia Fantateatro torna al Nuovo Teatro Pezzani con “Il Principe Ranocchio- Il Musical”

La compagnia bolognese Fantateatro torna sul palco del Nuovo Teatro Pezzani di Parma con sorprendenti nuove avventure domenica 28 gennaio alle ore 16.30 con lo spettacolo “Il Principe Ranocchio – Il Musical”.

Per questo nuovo appuntamento Fantateatro sceglie di ripercorrere la storia della celebre favola dei fratelli Grimm in cui una giovane principessa, mentre gioca con la sua palla dorata, si imbatte in un ranocchio parlante: si tratta di un principe così trasformato a causa di un incantesimo. Riuscirà il ranocchio a convincere la principessa a dargli un bacio, così da poter ritornare umano?

Scritto e diretto da Sandra Bertuzzi, Il Principe Ranocchio diventa per l’occasione uno spettacolo con canzoni dal vivo in cui i momenti di musica dialogano con la grande comicità degli attori che con divertenti scenette contribuiscono al coinvolgimento del pubblico. A rendere unica la messa in scena, oltre alle canzoni dal vivo, anche la presenza diesilaranti pupazzi che vediamo recitare di fianco ad attori in carne ed ossa.

Ancora una volta Fantateatro ci porta, attraverso espedienti divertenti e coinvolgenti, a riflettere su quanto sia più importante curare e formare la nostra anima piuttosto che il nostro aspetto esteriore.

Prevendite disponibili presso la biglietteria del Nuovo Teatro Pezzani e sul sito Bigliettoveloce.it.

Informazioni: www.fantateatro.it