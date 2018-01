Maestri: “Io esclusa dalla competizione elettorale? Chi lo decidesse dovrà dare comunicazione al Pd di Parma che ha chiesto la mia ricandidatura”

“Apprendo dalla stampa di una mia possibile esclusione dalla competizione elettorale del prossimo 4 marzo. Per il momento non posso che attenermi alle decisioni della direzione provinciale del Pd Parma che ha proposto unanimemente la mia ricandidatura insieme a quella di Giorgio Pagliari e Giuseppe Romanini.

Chi dovesse assumere decisioni diverse, facendo prevalere logiche di “appartenenza”, immagino si sentirà in dovere di darne comunicazione ufficiale a me e al Pd di Parma che ci ha chiesto di essere in campo in prima persona nella prossima campagna elettorale.” Lo scrive la deputata del Pd Patrizia Maestri sul proprio profilo Facebook.