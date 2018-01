Ildebrando Pizzetti 2018, il programma di iniziative in occasione del 50° anniversario della morte

Il Comune di Parma, in occasione del 50° Anniversario della morte di Ildebrando Pizzetti, compositore, musicologo e critico musicale, intende celebrare questa importante ricorrenza con un articolato calendario di attività ed iniziative.

Il progetto è stato introdotto in conferenza stampa dall’assessore alla Cultura del Comune di Parma, Michele Guerra: “questo programma è composto di tanti momenti importanti per ricordare un personaggio di primo livello artistico. Le iniziative rappresentano un insieme di opportunità per collocare il Maestro Ildebrando Pizzetti sotto una nuova luce, radicandolo nell’oggi e riprendendone la contemporaneità”.

Dopo i saluti di Anna Maria Meo, direttore generale del Teatro Regio, sono intervenuti per spiegare nel dettaglio il programma il professore Gian Paolo Minardi, il maestro Niccolò Paganini, Carlo Lo Presti per il Conservatorio di Parma e Luigi Ferrari per la Fondazione Toscanini, sottolineando la soddisfazione per il progetto realizzato grazie alla collaborazione e al lavoro di squadra portato avanti da tutte le realtà del territorio.

Infine sono state ricordare le più importanti istituzioni ed associazioni musicali locali e nazionali che hanno aderito alle celebrazioni quali: Fondazione Teatro Regio, Casa della Musica, Università degli Studi di Parma, Conservatorio di musica Arrigo Boito, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Biblioteca Palatina sezione musicale, Fondazione Arturo Toscanini, Società dei Concerti di Parma, Fondazione Prometeo, Associazione Emiliano Romagnola Cori, Associazione San Benedetto, Associazione Rinascimento 2.0, Associazione La Camerata Ducale, Archivio Storico Ricordi, Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Fondazione Monteparma, Fondazione Cariparma e di molte altre associazioni musicali del territorio e sponsor privati.

L’adesione convinta alle manifestazioni è testimonianza della volontà generale di onorare la figura e l’opera del grande musicista concittadino.

Ildebrando Pizzetti nasce a Parma, il 20 settembre del 1880 e muore a Roma, 13 febbraio 1968; fu tra i principali artefici di quel rinnovamento della musica italiana tra le due guerre, che la proiettò in una dimensione europea: coglie da un lato le novità del linguaggio di Claude Debussy, dall’altro si riallaccia al canto gregoriano e al repertorio polifonico rinascimentale, scoperti durante il periodo di studi al Conservatorio di Parma.

Amico di Toscanini e D’Annunzio, Ildebrando Pizzetti è stato fra i principali promotori del dibattito sul teatro musicale italiano del Novecento. Compositore, direttore, librettista, organizzatore, ha attraversato il Novecento da protagonista. Fu anche un intellettuale nel senso più alto del termine: si circondò di amici con i quali discutere i problemi vivi della cultura. Ha saputo poi trasfondere queste idee in progetti concreti. Molteplici furono gli incarichi e le nomine di Pizzetti in ambito culturale e musicale. Fu più volte membro della Commissione nazionale italiana per l’educazione, la scienza e la cultura per l’Unesco; nel 1960 fu eletto dal Congresso internazionale di Berna presidente della Confederazione delle società di autori e compositori; dal 1963 al 1966 diresse l’Istituto Nazionale di Studi Verdiani.

Programma

Sabato 10 febbraio 2018, ore 10

Casa della Musica – Sala dei Concerti

La musica delle parole: riflessioni su Ildebrando Pizzetti

Interverranno

Gian Paolo Minardi, Marco Capra, Susanna Pasticci e Niccolò Paganini

Sabato 10 febbraio 2018, ore 21

Chiesa di San Vitale

Messa di Requiem per sole voci

Coro “Ildebrando Pizzetti”- direttrice Ilaria Poldi

Coro “Euridice”- direttore Pier Paolo Scattolin e Maurizio Guernieri

Domenica 11 febbraio 2018, ore 11*

Teatro Regio di Parma – Sala del Ridotto

La musica delle parole: le liriche da camera di Ildebrando Pizzetti

Manuela Custer – mezzosoprano

Leonardo De Lisi – tenore

Raffaele Cortesi – pianoforte

Info Fondazione Teatro Regio di Parma – tel. 0521/203999

Domenica 11 febbraio 2018, ore 16.30

Casa della Musica – Sala dei Concerti

La modernità del linguaggio corale di Ildebrando Pizzetti

Corale “Città di Parma” – direttore Simone Campanini

Coro “Lauda Sion” – direttore Francesco Barbuto

Lunedì 12 febbraio 2018, ore 21*

Casa della Musica – Sala dei Concerti

Omaggio a Ildebrando Pizzetti:

da Beethoven a Debussy e Castelnuovo Tedesco

Giampaolo Bandini – chitarra

Quartetto Noûs

Tiziano Baviera – violino Alberto Franchin – violino

Sara Dambruoso – viola Tommaso Tesini – violoncello

Info Società dei Concerti di Parma tel. 0521/775267

Martedì 13 febbraio 2018, ore 11

Cimitero monumentale della Villetta di Parma

Omaggio al Maestro

Momento musicale

Michele Ballarini – violoncello

Martedì 13 febbraio 2018, ore 18

Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”

Intitolazione della Sala Ipogea a Ildebrando Pizzetti

Momento musicale

Info Fondazione Arturo Toscanini – tel. 0521/391339-391372

Martedì 13 febbraio 2018, ore 21*

Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma – Auditorium del Carmine

Trio di Parma

Alberto Miodini – pianoforte

Ivan Rabaglia – violino

Enrico Bronzi – violoncello

Info Associazione San Benedetto – info@asanbenedettopr.it

Martedì 20 febbraio 2018, ore 17.30

Palazzo Sanvitale – Sala delle Feste

La lebbra dell’anima

Gherardino Segalello e il movimento degli Apostolici a Parma

Presentazione del libro di Don Umberto Cocconi

Partecipano Ivo Iori, Giovanni Merlo e Michele Ballarini

Mercoledì 4 aprile 2018, ore 17

Fondazione Monteparma, Via Farini n. 32/a

I dipinti provenienti dalla collezione d’arte di Ildebrando Pizzetti, Presentazione dei dipinti recentemente donati alla Fondazione Monteparma

Concerto con musiche di Ildebrando Pizzetti

Raffaele Cortesi – pianoforte

Mercoledì 4 aprile 2018 ore 20.30*

Casa della Musica – Sala dei Concerti

Verso Traiettorie…

Omaggio a Ildebrando Pizzetti

Alfonso Alberti – pianoforte

Info Fondazione Prometeo – tel. 0521/708899

Venerdì 13 e sabato 14 aprile 2018, ore 20.30*

Auditorium Paganini, Parma

Canti della stagione alta

Concerto per pianoforte e orchestra di Ildebrando Pizzetti

e altre composizioni

Filarmonica Arturo Toscanini

Marco Angius – direttore

Emanuele Arciuli – pianoforte

Info Fondazione Toscanini – tel. 0521/391339-391372

Giovedì 19 Aprile 2018 ore 21

Casa della Musica – Sala dei Concerti

Ildebrando Pizzetti e il Novecento italiano

La Camerata Ducale di Parma

Ruggero Marchesi – violino

Federico Rovini – pianoforte

Domenica 22 Aprile 2018 ore 17

Casa della Musica – Sala dei Concerti

Pizzetti e i poeti parmigiani: le liriche giovanili

Introducono il concerto Paolo Briganti e Carlo Lo Presti

Allievi del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma

Domenica 6 maggio 2018 ore 17

Casa della Musica – Sala dei Concerti

Le liriche di Pizzetti: il periodo fiorentino

Introduce il concerto Gregorio Moppi

Allievi del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze

Domenica 13 maggio 2018 ore 17

Casa della Musica – Sala dei Concerti

Le liriche di Pizzetti: la maturità

Introduce il concerto Guido Salvetti

Allievi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano

Giovedì 31 Maggio 2018 ore 20,30

Casa della Musica – Sala dei Concerti

Debussy e Pizzetti: liaisons poetiche e musicali fra Italia e Francia

Raffaele Cortesi – pianoforte

Allievi del Conservatorio “Arrigo Boito“ di Parma

Durante la Manifestazione, su appuntamento, negli orari di apertura della Sezione Musicale della Biblioteca Palatina, sarà possibile effettuare una visita allo studio di Ildebrando Pizzetti.

Per informazioni: tel. 0521/289429, mail raffaella.nardella@beniculturali.it; paola.cirani@beniculturali.it

Gli eventi in programma sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti salvo gli eventi indicati con asterisco* per i quali rivolgersi a:

Fondazione Teatro Regio Parma – Biglietteria tel. 0521/203999

Società dei Concerti di Parma tel. 0521/775267

Fondazione Toscanini – Biglietteria tel. 0521/391339-391372

Fondazione Prometeo – tel. 0521/708899

Associazione San Benedetto info@asanbenedettopr.it

Per informazioni: Casa della Musica – P.le San Francesco, 1 (Parma),

Tel. 0521/ 031170 – infopoint@lacasadellamusica.it – www.lacasadellamusica.it