Giornata della memoria a Fidenza: il programma

27 gennaio 1945, l’Armata Rossa in piena avanzata verso i confini della Germania nazista si imbatte in un campo di concentramento in Polonia. Da quel giorno il nome di Auschwitz è divenuto sinonimo della barbarie dell’Olocausto che costò la vita ad oltre 5 milioni di ebrei nel corso del secondo conflitto mondiale. Non desta quindi meraviglia che nel 2005 le Nazioni Unite, nel deliberare la Giornata della Memoria come ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto, scegliessero proprio quella data simbolo.

Fidenza aderirà alla Giornata della Memoria con una seduta solenne del Consiglio Comunale che si riunirà domani, sabato 27 gennaio, alle ore 10, al Ridotto del Teatro “G. Magnani”.

Il programma prevede una introduzione del presidente del Consiglio Comunale Amedeo Tosi, cui seguiranno interventi

dei Capigruppo in Consiglio.

Si proseguirà poi con letture tratte da “Lessico Familiare” di Natalia Ginzbug e da “Lettere dal confino” di Leone Ginzburg a cura delle Scuole Secondarie di II grado Paciolo D’Annunzio e Solari, alle quali seguirà la proiezione del video realizzato dai ragazzi della 5° F della Scuola Primaria “Collodi” e premiato Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Chiuderà la mattinata di lavori del Consiglio Comunale l’intervento del Sindaco di Fidenza Andrea Massari.

Ma le iniziative per la Giornata della Memoria non finiscono certo qui. Per tutto il mese di gennaio infatti la Biblioteca Comunale M. Leoni ha organizzato “Sulle tracce della comunità ebraica di Fidenza”, una serie di visite guidate pensate per le Scuole Secondarie di II grado al Museo del Risorgimento e alla città dedicate alla scoperta delle tracce e dei personaggi della comunità ebraica di Borgo San Donnino.

Infine dal 29 al 31 gennaio, dall’1 al 3 febbraio e dal 5 al 9 febbraio al Centro Giovanile di via Mazzini Fidenz@Cultura propone la proiezione per le Scuole Secondarie di II grado del film di Niki Caro “La signora dello zoo di Varsavia”.