Carteggi di Verdi, i parlamentari del Pd: “Grati a Franceschini per aver condiviso la nostra richiesta”

“Le parole del Ministro Dario Franceschini sono estremamente importanti perché confermano, come da noi espressamente richiesto, che i carteggi di Giuseppe Verdi acquistati dal Mibact dalla casa d’aste Sotherby’s di Londra nelle scorse settimane arriveranno a Parma e saranno custoditi nella preziosa sezione musicale della Biblioteca Palatina per poter essere resi accessibili a studiosi, turisti e melomani appassionati. Siamo grati a Franceschini per l’attenzione riservata alle nostre sollecitazioni e alla nostra città”.

Così i deputati Giuseppe Romanini, Patrizia Maestri e il senatore Giorgio Pagliari sono intervenuti in merito all’intervista rilasciata dal Ministro Dario Franceschini a Gazzetta di Parma.

“Non possiamo non associarci agli auspici del direttore del Complesso Museale della Pilotta, Simone Verde, di poter organizzare in concomitanza con l’avvio del Festival Verdi una mostra nella quale esporre tutti i preziosi documenti verdiani custoditi dalla Biblioteca Palatina; sarebbe l’occasione per una più forte valorizzazione della tradizione artistica e musicale della nostra provincia e per dare ulteriore prestigio ad un Festival che già, con l’approvazione della legge di cui siamo stati proponenti in questa legislatura, è stato inserito tra quelli di ‘assoluto prestigio nazionale ed internazionale’”.