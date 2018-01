Candidature Pd: alla fine passa l’Annibali alla Camera. Riconfermati Pagliari e Romanini

Dopo l’altalena di nomi, pubblicata ieri da ParmaDaily (leggi), la Direzione nazionale del Pd ha approvato i candidati dei collegi uninominali di Parma.

Si tratta di Giorgio Pagliari al Senato (Parma e Bassa reggiana), Lucia Annibali alla Camera (città di Parma e Bassa Est) e Giuseppe Romanini alla Camera (provincia di Parma).

Pertanto non parteciperà direttamente alle elezioni Patrizia Maestri, sebbene la sua ricandidatura fosse stata richiesta dal Pd di Parma. Scrive la Maestri su Facebook: “Il mio partito mi ha comunicato ufficialmente che non sarò candidata nel collegio uninominale di Parma e nemmeno nella lista proporzionale . Adesso la stampa può dare la notizia in modo certo .”

Lucia Annibali è un’avvocatessa nata ad Urbino, classe ’77, che nel 2013 fu sfregiata con l’acido da due uomini. Mandante, l’ex fidanzato Luca Varani. La donna fu ricoverata al Centro grandi ustionati di Parma. Il consiglio comunale di Parma le assegnò la cittadinanza onoraria della nostra città.