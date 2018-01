Pd Parma: “Grazie a Patrizia Maestri per il lavoro svolto. Da oggi inizia la campagna elettorale”

La notte scorsa si è riunita la direzione nazionale del Partito Democratico con ordine del giorno l’approvazione delle liste per le prossime elezioni politiche.

La direzione provinciale del Pd di Parma aveva approvato all’unanimità un documento che chiedeva la ricandidatura dei tre parlamentari uscenti: Patrizia Maestri, Giorgio Pagliari, Giuseppe Romanini.

Il Pd di Parma, fino all’ultimo, ha mantenuto questa posizione, portandola all’attenzione del Pd nazionale. Purtroppo, la necessità di riequilibrare le candidature a livello nazionale, sia in termini di sensibilità politica che di genere, ha portato all’esclusione di Patrizia Maestri, così come avvenuto in molti altri territori dell’Emilia Romagna e non solo.

Siamo dispiaciuti dal punto di vista personale, prima ancora che politico. Desideriamo ringraziare Patrizia per il grande lavoro svolto in questi anni nell’interesse di Parma e del paese intero, in prima linea nella difesa dei diritti dei lavoratori e delle donne, e per la grande lealtà che ha sempre dimostrato nei confronti del partito democratico.

Il Pd di Parma esprime tre candidati di grande livello nei nostri collegi uninominali: Giorgio Pagliari al Senato, Giuseppe Romanini e Lucia Annibali alla Camera.

Da oggi siamo in campo tutti insieme per affrontare nel migliore dei modi questa campagna elettorale e per spiegare a tutti i cittadini le nostre proposte per il futuro di Parma e dell’Italia.

Nicola Cesari – Segretario Provinciale Pd Parma

Michele Vanolli – Segretario Cittadino Pd Parma