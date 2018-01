Benemerenza a Svoltare onlus, Cavandoli (LN): “Siamo molto preoccupati per come Effetto Parma dimostri di ignorare i regolamenti comunali”

In merito alla nota del Gruppo Effetto Parma sull’interrogazione presentata dal gruppo Lega Nord relativa alla irregolarità dell’assegnazione della civica benemerenza alla Svoltare Onlus, interviene il Capogruppo Laura Cavandoli: “Siamo sempre molto preoccupati per come il Gruppo del Sindaco dimostri di ignorare i regolamenti comunali. Nella nostra interrogazione abbiamo sottolineato come – esclusivamente per la Svoltare Onlus – il Regolamento comunale per la concessione delle civiche dichiarazioni di benemerenza non sia stato rispettato, nonostante fosse stato modificato proprio dal Sindaco Pizzarotti nel settembre 2013.

Inoltre, fa sorridere che il Gruppo Effetto Parma si riferisca ai “tanti anni di serio e attento lavoro” della Svoltare che è invece sorta solo 2 anni e mezzo fa, mentre le altre realtà premiate operano in città da almeno 16 anni!

Mi auguro che la risposta di Sindaco e giunta sia più concreta e motivata ma soprattutto che almeno questa volta sia rispettato il termine di 30 giorni per la risposta in consiglio comunale, come previsto dall’apposito Regolamento, e non dopo più di 3 mesi come sempre accade.

Laura Cavandoli

Capogruppo Lega Nord Consiglio comunale di Parma