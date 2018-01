Gambarini (FI): “Ancora un commerciante aggredito. I sindaci si diano da fare”

Ancora un commerciante aggredito nel Parmense.

Stavolta è toccato a un fidentino, picchiato a sangue a Parola, alle porte di Fidenza, mentre tornava a casa da una lunga giornata di lavoro. I malviventi lo hanno atteso nel sottopasso che doveva attraversare per ritornare a casa e lo hanno assalito.

La situazione è ormai insostenibile: cosa ancora dobbiamo attendere prima di muoverci? Già da tempo il Prefetto e i sindaci avrebbero dovuto chiedere con forza un aumento delle forze dell’ordine nel nostro territorio. Invece si è sempre finto che non ci fossero problemi. E i primi a far finta di niente sono stati proprio coloro che avrebbero dovuto rappresentare la nostra provincia a Roma, vale a dire i parlamentari parmensi del Pd. Bisogna fare qualcosa per porre rimedio a questa situazione: in primis chiedere con forza un aumento dell’organico delle forze dell’ordine.

Anche gli stessi sindaci dovrebbero darsi da fare, soprattutto ora che ci sono i margini per le assunzione di agenti delle polizia municipale. Senza dimenticarsi di quelle piccole cose che possono contribuire alla sicurezza generale come l’aumento dell’illuminazione e il potenziamento della videosorveglianza.

Francesca Gambarini

Capogruppo Forza Italia Fidenza