Sono diventati ufficiali i candidati del centrodestra nei collegi uninominali della nostra provincia.

Si tratta di Laura Cavandoli (capogruppo in città) a Parma per la Camera, Giovanni Battista Tombolato (ex consigliere provinciale) a Fidenza per la Camera, Maria Saponara (giornalista) per il Senato.

Sono tutti e tre esponenti della Lega Nord.