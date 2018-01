Si è conclusa la prima fase dell’elezione dei nuovi CCV: raccolte le candidature

Prosegue la corsa della macchina dell’Assessorato alla Partecipazione nell’itinerario che porterà, dall’ 8 al 14 febbraio prossimo, con elezioni on-line, la città di Parma ad avere una nuova squadra di Consiglieri Cittadini.

Si è conclusa la scorsa settimana la prima fase: quella di raccolta delle candidature dei cittadini a rappresentare i loro quartieri di residenza. Molte le candidature avanzate, sia da parte dei sorteggiati dalle liste anagrafiche e, quasi altrettanti, quelle degli autocandidati che, per farlo, hanno dovuto raccogliere le necessarie 25 firme.

Per valutare l’idoneità dei candidati che si proporranno al voto della cittadinanza verrà riunita la commissione elettorale il prossimo 2 febbraio, presso la Sala Polizzi della Residenza Municipale.

Successivamente verranno resi noti i nomi dei candidati che si presenteranno alla città, ed il loro profilo.

“E’ con soddisfazione che abbiamo visto come in ogni quartiere di Parma si sia raggiunto il quorum necessario alla costituzione dei CCV. I parmigiani hanno risposto alla proposta di partecipazione e di impegno che i CCV rappresentano.” Dice Nicoletta Paci, assessora alla Partecipazione e ai Diritti dei Cittadini. “I 13 quartieri della città avranno, a partire da febbraio, un elemento diffuso di raccordo tra amministrazione e cittadinanza, in ogni zona di Parma ci saranno rappresentanti che si impegnano per raggiungere obiettivi che rispondano a bisogni e progetti sentiti dai residenti dei loro quartieri”.