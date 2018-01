La lista +Europa con Emma Bonino raccoglie le firme per una proposta di legge di federalismo municipale

In una campagna elettorale caratterizzata da 270 miliardi di promesse irrealizzabili e, se portate a temine, pericolose per il futuro dell’Italia, +Europa con Emma Bonino vuole proporsi come una forza politica che intende riformare il Paese presentando un’idea di Europa e Italia moderna, efficiente e attenta al futuro delle giovani generazioni.

Per questo siamo orgogliosi di lanciare la campagna di raccolta firme per la Proposta di Legge +Democrazia che prevede un federalismo municipale segnato da una reale autonomia tributaria, la previsione di nuovi ed effettivi strumenti di iniziativa popolare locale e di valutazione conoscenza dell’attività delle amministrazioni pubbliche e una riforma dell’erogazione dei servizi pubblici in senso concorrenziale.

Un modello alternativo a quello attuale, fondato sul controllo dello Stato centrale e su un regionalismo sprecone in mano a Partiti e oligarchie varie.

Proponiamo un modello federale che preveda una distribuzione equilibrata della sovranità tra i vari poteri e livelli istituzionali, che garantisca al cittadino la partecipazione e il controllo diretto dell’azione delle amministrazioni pubbliche e che si fondi su conoscenza, concorrenza e Diritto, l’affermazione delle libertà civili, dell’economia di mercato e della sostenibilità ecologica.

Per questo, e per sostenere l’unico movimento politico davvero innovativo nello scenario politico attuale, il Comitato +Europa Parma sarà presente, tutti i Mercoledì e Venerdì pomeriggio (15.00 – 20.00), il Sabato tutto il giorno (10.00 – 15 e 15.00- 20.00) con un banchetto presso via Mazzini dove i cittadini potranno informasi (e firmare) sulla legge di iniziativa popolare +Democrazia e scoprire le proposte politiche del movimento +Europa con Emma Bonino.

Che la pensiate come noi o meno, vi attendiamo numerosi e a braccia aperte per discutere in modo franco del futuro dell’Europa e dell’Italia con l’attenzione rivolta alle future generazioni che troppo stanno pagando e pagheranno per gli errori di quella classe politica che oggi si ripropone con proposte fantasiose e irrealizzabili solo per raccogliere qualche voto nel breve periodo.

Comitato +Europa Parma