Romana Petri presenta alla libreria Voltapagina “Il mio cane del Klondike”

Romana Petri è una delle più interessanti scrittrici italiane, due volte finalista al Premio Strega.

Sabato 3 febbraio alle ore 18.30 sarà a Parma, alla Libreria Voltapagina Parma, in via Oberdan 4/C (laterale di via Mazzini).

Romana Petri presenterà il suo ultimo romanzo intitolato “Il mio cane del Klondike”, Neri Pozza Editore.

E’ una storia divertente, commovente e appassionante che parte dal rapporto uomo-cane per sviluppare una coinvolgente vicenda emotiva.

L’ autrice converserà con Laura Dello Sbarba, vicepresidente di ADA OnIus, associazione donne ambientaliste.

Ingresso libero.