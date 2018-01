Il Pd presenta le sue candidature all’uninominale. Annibali: “Mi metto a disposizione. Voglio essere uno strumento degli altri”

Questa mattina si è tenuta la presentazione delle candidature dei collegi uninominali del Pd presso la sede provinciale di via Treves.

“Con queste candidature presentiamo un qualificatissimo mix di radicamento sul territorio, competenze e genere” introducono il segretario provinciale Nicola Cesari e il segretario cittadino Michele Vanolli.

Il deputato uscente Giuseppe Romanini, candidato alla Camera nel collegio di Fidenza, ha dichiarato che “in questi anni in Parlamento sono stati risolti molti problemi, a partire dai diritti civili. Nell’ultima legislatura i parlamenti di Parma hanno tenuto rapporti strettissimi con le Comunità e le Istituzioni locali. Abbiamo depositato circa 300 interrogazioni, portato sul territorio progetti e risorse.”

E’ poi intervenuto Giorgio Pagliari: “La coincidenza di una parte del mio collegio col suo, mi porterà a condurre una campagna elettorale al fianco di Lucia Annibali. Approfitto di questa occasione per ringraziare Patrizia Maestri della quale ho apprezzato sia l’umanità che il lavoro svolto. Sarà mio impegno consolidare la consapevolezza e la necessità dell’area vasta dell’Emilia Occidentale, a partire dal collegamento tra l’aeroporto di Parma e Stazione Mediopadana di Reggio e delle eccellenze in Sanità. Cinque anni fa avevo promesso che sarei stato il candidato del territorio. Credo di aver mantenuto l’impegno. Farò lo stesso nel collegio senatoriale di Parma e Reggio Emilia. Qual è il competitor più pericoloso, a parte il Pd stesso? Gli altri sono sullo stesso livello.”

“Grazie per l’accoglienza” premette Lucia Annibali. “Per me Parma rappresenta un punto di partenza e di rinascita. Qui mi sono sempre sentita a mio agio e al sicuro. Voglio restituire questo affetto. Nell’ultimo anno e mezzo ho lavorato all’interno del Dipartimento Pari Opportunità mettendo in pratica le mie capacità e competenze, soprattutto sul tema del contrasto alla violenza contro le donne. Abbiamo ottenuto risultati importanti. Mi metto a disposizione, voglio essere uno strumento degli altri.”

Ha concluso la conferenza stampa Michela Trombi, ex assessore di Felino, candidata al collegio proporzionale per la lista “Insieme” alleata del Pd. PrD