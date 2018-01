“Pedigree”, il j’accuse di un uomo nato in provetta, sabato 3 febbraio al Teatro al Parco

Le nuove paure e le nuove attese di una generazione di figli nati in provetta, di genitori biologici e genitori di fatto, di ricerca di nuove radici e nuove identità. A raccontarle, a evocarle con rabbia e dolcezza nel loro stile impietoso e pop-rock sono i Babilonia Teatri con «Pedigree», in scena al Teatro al Parco sabato 3 febbraio alle 21 per la rassegna del Teatro delle Briciole “Serata al Parco – Proposte di teatro contemporaneo”. Enrico Castellani, autore anche dei testi, è interprete con Luca Scotton, la cura è di Valeria Raimondi. Parole micidiali come atti d’accusa e brani rock’n’roll di Elvis Presley scuotono uno spazio che sta tra la galleria d’arte e il locale di street-food, in un monologo che scuote e accarezza, toccando in modo diretto e bruciante uno dei temi cruciali del nostro tempo. Dopo lo spettacolo la compagnia, incontra il pubblico, conduce Roberta Gandolfi, docente di Storia del teatro contemporaneo all’Università di Parma.

«Pedigree» è la storia di un giovane uomo, della sua famiglia con due madri, del padre donatore e dei suoi cinque fratelli biologici sparsi per il mondo, raccontata per immagini e parole, con lo stile inconfondibile dei Babilonia, fatto di ripetizioni e giochi di incastri e assonanze, di lunghe ballate e filastrocche sferzanti e al tempo stesso poetiche. Uno spettacolo che si interroga sulle difficoltà della nuova generazione in provetta alla ricerca di radici e alle prese con nuove paure. In scena due uomini apparentemente senza relazioni che raccontano di noi e della nostra società, delle nostre dita che corrono veloci su schermi e tastiere mentre le nostre menti e i nostri vestiti sono ancora impregnati dell’odore di naftalina. Babilonia Teatri, tra le maggiori formazioni del teatro contemporaneo, ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui due premi Ubu e un Leone d’Argento alla Biennale di Venezia nel 2016 per l’Innovazione Teatrale.

