Carnevale a Fidenza: un mese di eventi nel segno del travestimento e dell’allegria

Carnevale è il tempo del travestimento e dell’allegria: con l’immaginazione si può scegliere l’epoca e la storia preferiti e fingere un nuovo spazio temporale. E’ comunque un momento magico al quale tanti concorrono. Così è per il Carnevale del Borgo 2018 con una serie di eventi compresi fra venerdì 2 e domenica 25 febbraio.

Gli appuntamenti sono vari e promossi da associazioni che in più occasioni sono protagoniste nella programmazione e nell’effettuazione degli eventi: l’Associazione Copernico, La Carovana della Fantasia, l’Associazione Studio Danza Fidenza, l’Associazione Genop, la banda “Città di Fidenza”, il Cral Bormioli Rocco.

Filo conduttore di di questo carnevale fidentino sarà il rapporto tra tradizione e innovazione, tra passato e presente. Quella tradizione che giovedì 8 febbraio “la Carmen e i suoi toreri” e “Quanda a Buragg s’andava in mascra” riprendono narrando e attualizzando il Carnevale. Quando Nullo Musini si rammaricava che per troppa allegria alcuni fidentini fossero finiti in galera: di questo infatti Ambrogio Ponzi, Franco Giordani e Giancarlo Loreni, preceduti dai ballerini dello Studio Danza Fidenza, disserteranno perchè il passato continui nel presente.

Il teatro “Magnani”, nel segno dell’innovazione, ospiterà gli spettacoli “Per Ercole che forza!” “Becco di rame”, “Dogs, uno spettacolo fatto da cani” e il Veglione di Carnevale. Con quest’ultimo, in programma venerdì 9 febbraio, si rinnova un’antica tradizione che considera il teatro come il luogo in cui l’aggregazione e la socializzazione sono perseguiti non solo con spettacoli, ma anche con feste da ballo. “Abbiamo scelto di effettuare un salto nel passato – spiega Alberto Casolari del Cral Bormioli – e ricreare le atmosfere beat e hippie a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Per una serata sarà dunque possibiletrasformare il Magnani in una discoteca d’eccezione, aiutati in questo dalle note dell’Orchestra Campanini. Infine l’incasso della serata sarà devoluto alla fondazione Bambini e Autismo onlus”.

Una convivenza, quella fra passato e presente, che sarà ovviamente anche il tema della sfilata delle maschere che si terrà in piazza Garibaldi sabato 10 febbraio presentata da Nino Secchi e animata dalla “Carovana della Fantasia” e dalla banda “Città di Fidenza”.

Completano il programma le Feste di Carnevale organizzate dalla Parrocchia di Cabriolo e dall’Oratorio Parrocchia San Michele.

Per l’assessore alla Cultura Maria Pia Bariggi “Esiste un carnevale che viene da lontano, che precede il consumismo e i social media: è il carnevale ibteso come liberazione temporanea dal quotidiano, è il festival dell’uguaglianza perseguita con il riso e l’ironia. Ne abbiamo ancora bisogno”.