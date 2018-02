In libreria “Favole dell’abc”, il nuovo libro di Christian Stocchi targato Einaudi

L’italiano? Si può anche imparare con le favole. In modo alternativo e divertente.

Questa l’idea alla base di “Favole dell’ABC”, in libreria da martedì per Einaudi: una raccolta di 70 racconti firmati dal colornese Christian Stocchi, che, dopo il “Dizionario BUR della favola antica” e le “Favole in wi-fi” targate Einaudi (entrambi i libri premiati da ottimi riscontri e giunti alla terza edizione), aggiunge un ulteriore tassello in questo percorso di ricerca letteraria sulla favolistica.

La presentazione del nuovo libro di Stocchi avverrà domenica 4 febbraio alle 17,30, alla libreria Feltrinelli di via Farini a Parma, con gli interventi anche del critico letterario Giuseppe Marchetti e del giornalista Luca Sommi.

Ma che cosa propongono le “Favole dell’ABC”? Lettere dell’alfabeto che diventano protagoniste di storie incredibili. Virgole che possono addirittura salvare una vita. Congiuntivi da cui dipende la realizzazione dei nostri desideri. Apostrofi che giocano con le vocali e congiunzioni che servono da colla magica. Virgole che non sono virgolette, e punti di sospensione molto chiacchieroni. Senza dimenticare le nuove tendenze, gli usi e gli abusi dell’italiano rivisto nella versione 2.0 di smartphone e tablet.

Ecco solo alcuni dei protagonisti e dei temi di queste 70 favole, illustrate da Aurora Cacciapuoti, nelle quali la grammatica e l’ortografia si misurano con la narrazione per insegnare qualcosa di nuovo, divertendo.

Dopo una sperimentazione condotta su 2000 studenti l’anno scorso, Stocchi è impegnato anche in un progetto di prevenzione al cyberbullismo e ai rischi del web, nell’ambito dell’iniziativa “Socializziamo?”, che coinvolge, nel biennio 2017-2019, 15 istituti scolastici cittadini, 240 classi e oltre quattromila giovanissimi studenti parmigiani.

Il progetto, finanziato da Cariparma e Chiesi, parte proprio dal suo libro “Favole in wi-fi”, per favorire, attraverso narrazioni drammatizzate e percorsi didattici, la riflessione su web, social network e nuove tecnologie.