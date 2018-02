I Carabinieri di Parma denunciano un truffatore seriale che si faceva dare dagli studenti caparre per case immaginarie

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, a conclusione attivita’ investigativa, hanno individuato e denunciato un 43enne italiano residente a cura Carpignano (PV), perche’ ritenuto responsabile di truffa continuata.

Infatti l’uomo tramite un noto sito di annunci on line, offriva in affitto per studenti un immobile arredato in zona Oltretorrente.

L’offerta con annesse fotografie era particolarmente allettante tant’e’ che in breve tempo veniva contatto da un giovane studente universitario Erasmus e da due genitori di altrettanti studenti italiani.

Qui scattava la trappola “ho diverse richieste, ma siccome comprendo le sue esigenze, voglio favorirla, però a mia garanzia deve provvedere a bloccare l’offerta con una caparra (mediamente di 770 euro) e poi andiamo a vedere la casa”.

Allora gli affittuari convinti della bontà dell’offerta si premuravano a fare la ricarica mediante poste pay… e subito dopo richiamavano il cortese offerente che ringraziando rinviava però il momento di andare a vedere la casa per poi scomparire dopo qualche giorno.

Compreso l’inganno alle tre vittime non è rimasto che fare denuncia ai Carabinieri che hanno fatto immediatamente rimuovere l’annuncio dal portale e dopo i necessari accertamenti telefonici e bancari identificato la voce del truffatore.