Ozzano Taro: intercettata auto rubata con arnesi da scasso

I carabinieri della Stazione di Collecchio, coadiuvati dai colleghi di Sala Baganza, hanno intercettato un’autovettura con all’interno diversi arnesi atti allo scasso.

In particolare, nel corso dei predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, specie furti in abitazione, nella tarda serata del 31/01/2018, alle ore 18.30 circa, lungo la via Derlindati della frazione di Ozzano Taro, una pattuglia della stazione di Collecchio e di Sala Baganza, ha sorpreso, nell’opposto senso di marcia, un veicolo, con targa italiana, parcheggiato lungo il muro di una recinzione di un’abitazione.

Gli occupanti, quattro in totale, alla vista dei militari hanno repentinamente abbandonato il mezzo, scavalcato la recinzione per poi allontanarsi di corsa nei campi circostanti facendo perdere le loro tracce.

Perquisita l’auto, essa risultata essere rubata a Monticelli Terme. Al suo interno sono state trovate numerosi attrezzi atti allo scasso quali un flessibile, con relativi dischi da taglio (strumenti utilizzati per scardinare casseforti), una torcia, un piede di porco, guanti e delle giacche di colore scuro.

Le ricerche si sono prolungate per tutta la serata ma hanno dato esito negativo.

Le indagini continuano per risalire all’identità dei malviventi.