Weekend 3 – 4 e 10 – 11 febbraio 2018. OPENING 2020 – La cultura batte il tempo

Per festeggiare l’ingresso di Parma nella short list delle dieci città finaliste per il prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020 l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra, insieme al FAI – Delegazione di Parma, ha deciso di offrire alla città due fine settimana all’insegna dell’arte e della cultura promuovendo un ricco programma di aperture straordinarie di luoghi affascinanti del patrimonio artistico della città da scoprire grazie a speciali visite guidate gratuite e a concerti.

L’assessore alla Cultura Guerra questa mattina in conferenza stampa ha presentato il ricco programma di iniziative: “Abbiamo pensato di festeggiare l’ingresso nella short list aprendo i luoghi importanti della nostra città che normalmente non sono visitabili come la Crociera dell’Ospedale Vecchio, il Palazzo Municipale, il Palazzo Marchi, l’Oratorio di Sant’Ilario, l’Oratorio delle Grazie, tutti spazi che si sposano perfettamente alla chiamata che vede il 2018 l’ ‘Anno del Patrimonio Culturale’. Due week end in cui la cittadinanza si riapproprierà del proprio patrimonio. Ciò è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di FAI che ci sosterrà nelle visite guidate offrendo così massima fruibilità ai visitatori.

‘Parma 2020’ è un progetto nei fatti già in atto e continuerà il suo cammino indipendentemente dall’esito del 16 febbraio, giornata in cui sarà proclamata la Capitale Italiana della Cultura 2020, anche se, ottenere questo riconoscimento, darebbe ulteriore slancio alle iniziative previste”.

Giovanni Fracasso, capo Delegazione FAI di Parma e Bianca Marchi, responsabile del progetto scuole del Fai Parma hanno sottolineato quanto sia stato importante collaborare e interagire con tante realtà che si occupano della città sia esse pubbliche che private nella costruzione di un progetto con un respiro a lungo termine che ha il patrimonio culturale di Parma al centro.

Grande supporto verrà offerto anche dagli studenti degli istituti di Parma: “Il FAI offre formazione a moltissimi studenti, con l’Opening 2020 gli allievi del Melloni e del Toschi avranno una grande opportunità in quanto saranno loro a presentare le opere e descrivere il nostro patrimonio ai visitatori. Ci saranno anche gli studenti del Bodoni che si occuperanno dell’accoglienza. Parma2020 ci ha permesso di costruire una metodologia di lavoro condivisa e programmata con uno sguardo a livello internazionale” ha detto Bianca Marchi.

I luoghi eccezionalmente aperti al pubblico si potrà ammirare nel cuore dell’Oltretorrente la straordinaria Crociera dell’Ospedale Vecchio, l’Oratorio di Sant’Ilario, il seicentesco Oratorio di Santa Maria delle Grazie, mentre nel centro storico la Sala Consiliare e la Quadreria del Palazzo Municipale, il Museo Storico “Riccardo Barilla” del Conservatorio Arrigo Boito, in cui sono custodite le donazioni dei musicisti che vi studiarono e insegnarono e gli studi di Arturo Toscanini e Arrigo Boito, e il settecentesco Palazzo Marchi.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito e, salvo dove diversamente segnalato, non è necessaria la prenotazione.

“OPENING 2020 – La Cultura batte il tempo” è ideato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma con il FAI – Delegazione di Parma e organizzato in collaborazione con: Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, Liceo Artistico “Paolo Toschi”, Istituto Tecnico Economico “Macedonio Melloni”, Istituto Tecnico Economico “Gianbattista Bodoni”, CSI e gruppo corale Cor de’ Vocali.

Segue il calendario completo degli eventi in programma:

Sabato 3 febbraio 2018

Crociera dell’ Ospedale Vecchio (Strada d’Azeglio)

Apertura dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Visite guidate ore 11.00 e ore 16.00 a cura del FAI

“Il progetto per la Candidatura di Parma a Capitale italiana della cultura 2020 raccontato dai protagonisti” video a cura di Matteo Fornari.

Palazzo Municipale (Strada Repubblica, 1)

Visite guidate alla Sala Consiliare ore 15.00, 15.45 e 16.30. Massimo 25 partecipanti per visita.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica in Piazza Garibaldi, 0521.218885 turismo@comune.parma.it

Palazzo Marchi (Strada Repubblica , 57)

Apertura dalle 15.00 alle 17.00

Visite guidate ore 15.00 e 16.00 a cura di Carlo Mambriani – Unità di Architettura dell’Università di Parma e Alessandro Malinverni

Museo Storico “Riccardo Barilla” del Conservatorio Arrigo Boito (Via del Conservatori o, 27)

Apertura dalle ore 15.00 alle 18.00

Visite guidate ore 15.00, 16.00 e 17.00. Massimo 20 partecipanti per visita.

Sagrestia grande della Chiesa di San Rocco (Strada dell’Università, 8)

Ore 20.30

I concerti del Boito

Musiche dell’area europea del XVIII secolo

Docenti del Dipartimento di musica antica del Conservatorio Arrigo Boito

Domenica 4 febbraio 2018

Crociera dell’ Ospedale Vecchio (Strada d’Azeglio)

Apertura dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Visite guidate ore 11.00 e 16.00 a cura del FAI

“Il progetto per la Candidatura di Parma a Capitale italiana della cultura 2020 raccontato dai protagonisti” video a cura di Matteo Fornari

Palazzo Marchi (Strada Repubblica, 57)

Apertura dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Visite guidate ore 10.00 e 11.00 a cura di Carlo Mambriani- Unità di Architettura dell’Università di Parma e Alessandro Malinverni

Visite guidate ore 15.00 e 16.00 a cura del FAI e della Famiglia Marchi

Oratorio di Santa Maria delle Grazie (Borgo delle Grazie, 3)

Apertura dalle 15.00 alle 17.00

Visite guidate ogni 30 minuti

Auditorium del Carmine (Via Duse)

Ore 17.00

Alcina di Georg Friedrich Handel (Sinfonia e atto II).

Allievi del Conservatorio Arrigo Boito. Direttore: Federico Maria Sardelli

Sabato 10 febbraio 2018

Crociera dell’ Ospedale Vecchio (Strada d’Azeglio)

Apertura dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Visite guidate ore 11.00 e 16.00, a cura del FAI in collaborazione con studenti del Liceo Artistico Toschi e dell’Istituto Tecnico Economico Melloni

“Il progetto per la Candidatura di Parma a Capitale italiana della cultura 2020 raccontato dai protagonisti” video a cura di Matteo Fornari

Oratorio di Sant’Ilario (Strada d’Azeglio)

Apertura dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Mostra fotografica: azioni e momenti rappresentativi dell’ultima edizione del Palio di Parma a cura di CSI-Centro Sportivo Italiano

Palazzo Municipale (Strada Repubblica, 1)

Visite guidate alla Quadreria del Palazzo Municipale ore 15.00, 15.45 e 16.30. Massimo 25 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica in Piazza Garibaldi, 0521.218885 turismo@comune.parma.it

Palazzo Marchi (Strada Repubblica, 57)

Apertura dalle 15.00 alle 17.00

Visite guidate ore 15.00 e 16.00 a cura del FAI e della Famiglia Marchi

Museo Storico “Riccardo Barilla” del Conservatorio Arrigo Boito (Via del Conservatorio, 27)

Apertura dalle 15.00 alle 17.00

Visite guidate ore 15.00 e 16.00. Massimo 20 partecipanti a visita.

Auditorium del Carmine (Via Duse)

Ore 17.00

Parole da ascoltare: L’importante è esagerare – Storia di Enzo Jannacci

Presentazione del libro di Nando Mainardi e concerto.

Allievi del Conservatorio Arrigo Boito

Chiesa di San Vitale (Strada Repubblica, 3)

ore 21.00

Ildebrando Pizzetti: Messa di Requiem per sole voci

Coro “Ildebrando Pizzetti”- direttrice Ilaria Poldi

Coro “Euridice”- direttori Pier Paolo Scattolin e Maurizio Guernieri

Domenica 11 febbraio 2018

Crociera dell’ Ospedale Vecchio (Strada d’Azeglio)

Apertura dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Visite guidate ore 11.00 e 16.00, a cura del FAI in collaborazione con studenti del Liceo Artistico Toschi e dell’Istituto Tecnico Economico Melloni

“Il progetto per la Candidatura di Parma a Capitale italiana della cultura 2020 raccontato dai protagonisti” video a cura di Matteo Fornari

ore 16.30

Esibizione del gruppo corale Cor de’ Vocali, diretto dal Maestro Leonardo Morini

Oratorio di Sant’Ilario(Strada d’Azeglio)

Apertura dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Mostra fotografica: azioni e momenti rappresentativi dell’ultima edizione del Palio di Parma. A cura di CSI.

Palazzo Marchi (Strada Repubblica, 57)

Apertura dalle 10.00 alle 12.00

Visite guidate ore 10.00 e 11.00 a cura del FAI e della Famiglia Marchi

Oratorio di Santa Maria delle Grazie (Borgo delle Grazie, 3)

Apertura dalle 15.00 alle 17.00

Visite guidate ogni 30 minuti

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito, salvo dove diversamente segnalato non è necessaria la prenotazione.

Nelle vari luoghi l’accoglienza è a cura degli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Bodoni.