Fondazione Cariparma: al via i bandi 2018 per la raccolta delle richieste di contributo

Con cinque Bandi specifici Fondazione Cariparma apre la raccolta delle richieste di contributo per l’anno 2018: sarà infatti possibile inviare proposte progettuali nell’ambito dei bandi “Lotta alla povertà”, “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, “Musica, danza e spettacoli dal vivo”, “Reti d’Arte” e “Innovazione didattica e spazi per l’apprendimento”.

Fondazione Cariparma sosterrà progetti o iniziative il cui oggetto o i cui effetti ricadano nella provincia di Parma.

La modalità di raccolta delle richieste di contributo avverrà esclusivamente attraverso la modalità on line dal sito internet della Fondazione Cariparma (www.fondazionecrp.it).

“LOTTA ALLA POVERTÀ”: apertura 15 febbraio – 15 marzo 2018; con questo Bando la Fondazione intende investire con maggiore incisività nella lotta alla povertà, favorendo, in particolare, la realizzazione di progetti “abilitanti” e “responsabilizzanti” che prevedano una presa in carico complessiva della persona in difficoltà o dell’intero nucleo familiare (privilegiando quelli con la presenza di minori), o la sperimentazione di progetti innovativi volti a favorire l’uscita dall’emergenza di persone che vivono in situazioni di disagio temporaneo, prima che esso si cronicizzi;

“SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA”: apertura 15 febbraio – 15 marzo 2018; la tutela della salute e del benessere dei cittadini rappresenta il principio guida della Fondazione in campo sanitario. La sanità, in particolare, è vista non solo come “costo”, quanto piuttosto come fattore di sviluppo economico in termini di “valore aggiunto”, grazie alle sinergie fra ricerca, formazione avanzata e innovazione tecnologica.

“MUSICA, DANZA E SPETTACOLI DAL VIVO”: apertura 15 febbraio – 15 marzo 2018; la Fondazione è impegnata da anni nella valorizzazione del ruolo della musica e dello spettacolo nella vita della città. Musica, teatro e danza rappresentano significativi momenti di aggregazione e di crescita culturale e sociale della comunità; il Bando intende sollecitare gli Enti e le organizzazioni operanti nel territorio di Parma e provincia ad elaborare progetti di qualità con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale, favorire gli aspetti di aggregazione e incentivare la presenza di un pubblico giovane agli spettacoli.

“RETI D’ARTE”: apertura 15 febbraio – 15 marzo 2018; il Bando intende svolgere un ruolo di promozione di progetti culturali orientati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale in esso presente, nella prospettiva della più ampia fruizione finalizzata a creare sviluppo e produttività.

“INNOVAZIONE DIDATTICA E SPAZI PER L’APPRENDIMENTO”: apertura 16 marzo – 30 aprile 2018; il Bando è finalizzato ad iniziative rivolte alla promozione del successo scolastico ed al miglioramento del sistema educativo provinciale con attenzione sia ai metodi didattici innovativi sia agli ambienti di apprendimento quali strumenti per stimolare una più proficua partecipazione ai progetti educativi.

Si ricorda inoltre che è anche prevista l’apertura di una Sessione Erogativa Generale finalizzata alla raccolta di richieste di contributo di piccolo importo (massimo importo richiedibile ed assegnabile Euro 5.000); tali richieste devono essere presentate sempre attraverso la modalità on line dal sito della Fondazione Cariparma (date di apertura per l’anno 2018: prima sessione 15 febbraio – 15 aprile e seconda sessione 1° settembre – 31 ottobre).

Sul sito della Fondazione Cariparma (www.fondazionecrp.it), nella sezione “Come richiedere un contributo”, è possibile accedere alle pagine di ciascun Bando e della Sessione Erogativa Generale, dove sono già consultabili i relativi testi e i documenti “Regolamento dell’attività erogativa” e “Metodi e obiettivi per l’efficace compilazione delle richieste di contributo”, di cui si consiglia un’attenta lettura.

Gli Uffici della Fondazione sono a disposizione del pubblico per qualsiasi informazione o chiarimento, telefonicamente o previo appuntamento, nei giorni: lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ; martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.