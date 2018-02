“Becco di rame”, al Teatro Magnani di Fidenza, chiude la rassegna per ragazzi e famiglie “Un libro a teatro”

Uno spettacolo che tratta temi importanti come quelli della diversità, della disabilità e dell’importanza di essere accolti, accettati e desiderati nonostante una fisicità diversa o un’abilità diversa rispetto a quelle ritenute “normali”.

Con Becco di rame della Compagnia Teatro del Buratto Centro di Produzione, domenica prossima 4 febbraio alle ore 16.00 al Teatro G. Magnani di Fidenza si conclude la rassegna teatrale per ragazzi “Un Libro a Teatro” nell’ambito del progetto ‘Vietato ai maggiori di anni 12’. La rassegna è organizzata dal Comune di Fidenza in partnership con ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna.

Lo spettacolo di teatro d’animazione su nero – tratto dal libro di Alberto Briganti adattato drammaturgicamente da Ira Rubini – è ideato e messo in scena da Jolanda Cappi, Giusy Colucci, Nadia Milani, Matteo Moglianesi e Serena Crocco. In scena Nadia Milani, Matteo Moglianesi e Serena Crocco; i pupazzi sono di Chiara De Rota e Londa Vallone, le musiche originali di Andrea Ferrario. Scenografie e oggetti a cura di Raffaella Montaldo, Nadia Milani, Matteo Moglianesi e Serena Crocco; disegno luci di Marco Zennaro. Durata 55 minuti.

Lo spettacolo narra la vera storia di Becco di Rame, un’oca che ha perso il suo becco lottando contro la volpe per difendere il pollaio. Il veterinario del paese, il dott. Briganti, è riuscito a salvarla dopo un lungo intervento ed è riuscito a ricostruirle il becco con una protesi di rame. Il dott. Briganti, poi, ha deciso di raccontare questa storia ai bambini, una storia a lieto fine che dimostra come possa essere straordinaria ed emozionante la vita, quella vera, che, a volte, ci mette davanti a prove difficili che possono renderci ancora più forti e anche migliori di prima.

“Becco di rame è prima di tutto una storia vera. Lo spettacolo di Teatro Del Buratto a cui hanno lavorato Jolanda Cappi, Giusy Colucci e Nadia Milani, Matteo Moglianesi e Serena Crocco, questi ultimi anche in scena, è tratto dal libro che il veterinario Alberto Briganti ha scritto dopo aver conosciuto l’oca Tolosa poi chiamata Becco di Rame. In questo spettacolo su nero i protagonisti, tutti animali di stoffa, prendono vita grazie ai tre attori che li muovono senza mai far percepire la loro presenza. La storia di Becco di Rame rende un’oca un simbolo di forza d’animo e coraggio e il becco sfavillante del protagonista un esempio per tutti, grandi e piccini, del fatto che essere diversi non voglia dire essere peggiori”. (Camilla Fava)

Martedì 20 marzo 2018 presso il Centro Giovanile di via Mazzini a Fidenza nell’ambito de “La voce dei libri” si terrà la lettura-spettacolo per la scuola media andrà in scena Miti di meraviglia della Compagnia Teatro dell’Orsa.

Il costo del biglietto è di 4 euro per i bambini fino a 12 anni e di 6 euro per gli adulti; compresa nel prezzo verrà offerta una gustosa e salutare merenda in collaborazione con la pasticceria creativa Black Sugar Lab a base di succhi biologici, biscotti naturali, torte a basso contenuto di zuccheri e tante altre sorprese. Il buffet verrà allestito nella caffetteria del teatro ed ogni volta verrà personalizzato in tema con la rappresentazione appena vista.

Per informazioni e prenotazioni: telefono 0524/517508, mail teatromagnani@ater.emr.it

Aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina facebook Teatro Magnani Fidenza