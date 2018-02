Effetto Parma: “Marciapiedi a Botteghino e non solo: gli impegni per i quartieri diventano realtà”

Periferie – Sicurezza – Riqualificazione – Ascolto.

Le parole d’ordine per realizzare ciò che in campagna elettorale abbiamo promesso mettendo nero su bianco il programma degli impegni di Effetto Parma.

L’avvio, nei giorni scorsi, della gara d’appalto per realizzare i marciapiedi a Botteghino è la conclusione di un percorso lungo e travagliato in collaborazione col Ccv Cittadella e i residenti che aspettavano da 40 anni di poter vivere in sicurezza le loro frazioni.

Un progetto nato in modo e realizzato in un altro grazie ai suggerimenti dei residenti di Porporano e Botteghino, che ringraziamo.

La partecipazione attiva della comunità ha dato vita anche ad un altro progetto che verrà realizzato a seguito dei marciapiedi: la rotatoria all’incrocio tra via Traversetolo e via Bodrio, intervento che risolverà i problemi di immissione su via Traversetolo e rallenterà il traffico sulla stessa via garantendo maggiore sicurezza agli abitanti.

Lo stesso lavoro di squadra che ha coinvolto i Ccv, i residenti dei quartieri, le realtà associative e gli assessorati competenti, ha permesso la realizzazione di altri progetti finanziati dal Bilancio Partecipativo che restituiscono bellezza e funzionalità a tanti luoghi di aggregazione dei quartieri ma soprattutto benessere, sicurezza e fruibilità ai cittadini.

Sono infatti diversi i progetti dei Ccv Golese, Centro e Cittadella che abbiamo inaugurato in questi giorni tra cui la rimessa a nuovo di quattro parchi nel Golese (il Parco Raganelle, l’area di via Nabucco e i parchi Martin Luther King e Daolio a Fognano), la nuova area giochi in piazzale Borri, le novità del parco Bizzozero tra aree verdi, attrezzature per la ginnastica per giovani e anziani, orti didattici e compostiera.

Per noi è e sarà sempre così. Solo con le persone al centro si fanno grandi le città.

Gruppo consiliare Effetto Parma