Aperto dalla Ministra Valeria Fedeli l’anno accademico dell’Università di Parma

È stata la Ministra Valeria Fedeli a inaugurare questa mattina l’anno accademico 2017-2018 dell’Università di Parma. La titolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pronunciato l’intervento conclusivo della cerimonia, che si è svolta in un’Aula Magna gremita, alla presenza di autorità, docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.

«Grazie per quello che già fate – ha esordito la Ministra -, soprattutto per gli investimenti nella terza missione, a conferma della vostra vocazione al dialogo con il territorio circostante. In questo ambito oggi abbiamo discusso con il Rettore e con l’Assessore Bianchi su alcune scelte che caratterizzeranno sempre di più l’Università di Parma nel settore Food and Quality of Life, su cui far convergere competenze multiformi e trasversali». «Negli altri Paesi – ha continuato – l’investimento nella filiera della conoscenza è un patrimonio condiviso, indipendente dalle scadenze elettorali e dalle parti politiche. Anche in Italia deve diventare così». Analizzando il lavoro realizzato negli ultimi anni, la Ministra ha infine concluso affermando che «l’università italiana è uscita da 10 anni terribili, ma il sistema è sano e sta iniziando una fase diversa», caratterizzata da tre grandi traiettorie: la valorizzazione del capitale umano, il diritto allo studio e la ricerca di base.

La cerimonia si è aperta con gli interventi musicali del Coro Universitario “Ildebrando Pizzetti” e dell’Ensemble di fiati dell’Orchestra dell’Università di Parma, diretti dal M° Ilaria Poldi.

«Siamo un’università pubblica: e questo comporta doveri verso la società in cui viviamo. Un’assunzione di responsabilità individuale e collettiva per il bene del Paese», ha esordito nel suo intervento il Rettore Paolo Andrei, che si è soffermato su alcuni impegni precisi: dall’accoglienza verso gli studenti al diritto allo studio («Si parla spesso di centralità degli studenti, ma non deve restare uno slogan»), dalla ricerca («Nel nostro Ateneo si sviluppa una ricerca qualificata, riconosciuta in Italia e all’estero») dalla terza missione (con riferimenti al Progetto Food, al Digital Innovation Hub, al Tecnopolo, allo Csac) e all’internazionalizzazione. Dal Rettore anche due richieste alla Ministra Fedeli: sulla legislazione sull’università («È il momento di costruire un testo unico, perché oggi la legislazione è troppo complessa») e sull’edilizia universitaria, «che da troppi anni non è stata finanziata». Nel corso del suo intervento il Rettore Andrei ha inoltre ricordato l’importante lavoro che l’Ateneo svolge nei confronti degli studenti con disabilità e con disturbi dell’apprendimento, gli eccellenti risultati raggiunti dagli studenti atleti del Cus e da Unipr Racing Team, e ha rimarcato il valore formativo dell’attività del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo.

«La nostra Regione – ha affermato l’Assessore Patrizio Bianchi – ha lavorato e sta lavorando per consolidare il sistema universitario del territorio, investendo fortemente sul diritto allo studio e promuovendo lauree magistrali e dottorati sinergici tra gli Atenei, in particolare sui temi dell’Automotive, dei Big Data, dell’Health and Aging e del Food and Quality of Life. Senza dimenticare la centralità degli studi sull’uomo e sulla società, che restano fondamentali».

Nel corso dell’appuntamento, come di consueto, sono intervenuti anche i Presidenti del Consiglio degli Studenti e del Consiglio del Personale tecnico amministrativo.

Dal Presidente del Consiglio degli Studenti Guglielmo Agolino un appello alla Ministra Fedeli per l’accertamento della verità sulla vicenda di Giulio Regeni, al quale la comunità studentesca di Parma chiederà di dedicare un’aula dell’Università. Sottolineato il pesante sottofinanziamento dell’Università pubblica italiana rispetto agli altri Paesi europei, Agolino è passato al quadro parmigiano, sul quale ha espresso giudizi positivi su iniziative come la Student Card, il potenziamento dell’internazionalizzazione e del servizio di tutorato, l’estensione nelle ore serali dell’apertura della biblioteca di Economia. «Su altri fronti crediamo ci sia però ancora molto da fare. Riteniamo che le soglie dalla no tax area debbano essere elevate oltre i livelli minimi stabiliti dalla legge, così come fatto anche da altri Atenei dell’Emilia Romagna», ha tra le altre cose sottolineato Agolino.

Il Presidente del Consiglio del Personale tecnico amministrativo Vanni Villa, dopo aver ringraziato la Ministra Fedeli «per l’impegno profuso affinché si riaprisse la possibilità di nuove assunzioni nelle Università e negli enti di ricerca», ha rimarcato come il personale tecnico amministrativo abbia accompagnato la trasformazione degli Atenei con «lo sviluppo di nuove conoscenze e abilità», e ha avanzato alcune richieste: da «una formazione continua che, essendo risorsa fondamentale e strategica, sia mirata ad armonizzare le esigenze del personale tecnico-amministrativo con il miglioramento della qualità dei servizi erogati» alla «valorizzazione di ogni dipendente», da «una concreta sensibilità dell’amministrazione sul fronte dei benefit e del welfare» all’invito, «dopo l’uso e l’abuso del termine riorganizzazione», a parlare «semplicemente di organizzazione nella quale il personale si possa riconoscere ed essere parte attiva».

La cerimonia si è conclusa con il dono, da parte del Rettore, della medaglia-ricordo dell’Università e del volume sulla storia dell’Ateneo “Un millennio di storia” alla Ministra Fedeli, all’Assessore Bianchi e al dirigente Miur Marco Mancini.