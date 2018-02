Festa del Tesseramento del Circolo PD Oltretorrente

Domenica 4 febbraio, dalle 10 alle 12, presso la sede del circolo PD Oltretorrente – in Via della Costituente n. 39 – si svolgerà la Festa del tesseramento 2018.

All’appuntamento prenderanno parte il Segretario regionale Paolo Calvano, il Segretario cittadino Michele Vanolli, i Candidati alla Camera e al Senato Lucia Annibali, Giorgio Pagliari, Giuseppe Romanini, e la Parlamentare Patrizia Maestri.

Sarà l’occasione per incontrarsi, conoscersi, ritrovarsi nella comunità di quartiere e, ovviamente, per confrontarsi in vista delle prossime Elezioni politiche del 4 marzo.

“Ci si troverà insieme per discutere e prepararsi – dichiara Gabriella Corsaro – facendo squadra, nell’ultimo mese di una difficile campagna elettorale durante la quale è indispensabile che i punti della nostra proposta politica, pensata per tutti i cittadini, vengano espressi con chiarezza, dimostrando che la possibilità di una prospettiva migliore è immediatamente realizzabile”.

Nel corso della mattinata la Segretaria del Circolo presenterà il nuovo anno di attività del PD Parma – Oltretorrente e le iniziative per la Campagna elettorale, mentre sarà affidato a Fabio Moroni, della Federazione prov.le, il compito di illustrare la nuova Legge elettorale e le modalità di voto.