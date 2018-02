Brescia – Parma 2-1. Guarda le azioni principali della partita!

Il Parma perde in trasferta contro il Brescia. Si tratta della seconda sconfitta in tre gare.

Brescia-Parma 2-1

Mearcatori: 37′ e 64′ Torregrossa, 58′ Ceravolo

BRESCIA CALCIO: Minelli, Somma, Torregrossa, Martinelli, Caracciolo (Cap.)(55′ Okwonkwo), Embalo (84′ Meccariello). Coppolaro, Curcio, Bisoli, Tonali, Gastaldello (V.Cap.).

A disposizione: Pelagotti, Ndoj, Cortesi, Spalek, Furlan, Longhi, Cancellotti.

All.: Boscaglia

PARMA CALCIO 1913: Frattali, Iacoponi, Vacca (55′ Ceravolo), Lucarelli (Cap.), Munari (V.Cap.), Da Cruz, Insigne (72′ Baraye), Di Gaudio, Gazzola, Gagliolo (78′ Scozzarella), Scavone.

A disposizione: Nardi, Di Cesare, Mazzocchi, Frediani, Anastasio, Barillà, Siligardi, Siligardi, Dezi.

All.: D’Aversa

Arbitro: Sig. Gianluca Aureliano di Bologna. Assistenti: Sigg. Andrea Tardino di Milano e Davide Imperiale di Genova. IV Uomo: Sig. Davide Miele di Torino.

Note – Calci d’angolo: 9-5. Ammoniti: Vacca (29′), Tonali (60′), Gastaldello (62′), Gazzola (72′), Somma (76′), Da Cruz (83′). Recupero: 0’pt, 5’st. Prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Azeglio Vicini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, scomparso nei giorni scorsi.

Guarda le azioni principali della partita!

Dopo il match concluso 2-1 tra Brescia e Parma, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti nella mixed zone dello stadio Rigamonti.

“Dopo il pareggio l’inerzia della partita credo fosse a favore nostro, poi è chiaro che se si concedono due gol come quelli di oggi è difficile portare a casa la partita. Se andiamo a vedere gli episodi li abbiamo fatti pendere tutti dalla loro parte, abbiamo preso un gol da un lancio dalla tre quarti di campo e l’altro su una situazione da cross dove non siamo stati aggressivi. Anche dopo il loro secondo gol abbiamo avuto occasione per pareggiarla, ma quello che cerco di fare capire ai miei ragazzi è che per portare a casa le partite ci vogliono cattiveria e determinazione, in questo momento abbiamo delle lacune che vanno migliorate al più presto se si vuole fare un campionato importante, se no si continua ad alternare questi risultati: se l’avversario dimostra di essere superiore ok, altrimenti come successo anche oggi siamo troppo leziosi“.

“Non posso pensare che la mia squadra possa prendere due gol come quelli di oggi, dobbiamo raggiungere il più velocemente possibile quella maturità che ci permette di fare un campionato diverso da quello che stiamo facendo. Ceravolo? Gli ho voluto dare un altro spezzone prima di farlo partire dall’inizio perché credo che il suo percorso giusto sia questo, alla fine credo abbiano fatto una buona partita sia Da Cruz che è partito dall’inizio sia Fabio: una nota positiva è il suo ritorno al gol. Non ho ancora rivisto le reti, ma se ho una buona memoria abbiamo preso il primo gol su un cross dalla tre quarti dove eravamo anche posizionati ma abbiamo perso il contatto con l’avversario, poi è emblematico il secondo perché se il giocatore è girato di spalle e stoppa la palla di petto l’unica cosa da non concedergli è il tiro in porta”.

“Abbiamo una maturità da raggiungere e siamo venuti a Brescia contro una squadra in difficoltà ed era compito nostro fare in modo che non uscisse da questa situazione. Poi è chiaro che i sistemi di gioco possono essere diversi, come ad esempio quando abbiamo giocato con due trequartisti e Ceravolo davanti: devo sempre fare in modo di mettere i giocatori nelle condizioni di poter fare bene, ma ripeto che oggi il problema non è stato tattico. Il problema è che non siamo maturi, è il nostro limite e dobbiamo migliorarlo, è chiaro che poi quando le aspettative aumentano c’è bisogno di caratura, di spessore. Non posso pensare dopo la prestazione contro il Novara dove c’è stata corsa e intensità, pur sapendo che di fronte avevamo un avversario che avrebbe messo in campo intensità e forza fisica, che oggi siamo stati così leggeri o comunque non determinati nel portare a casa il risultato“.