Sventati due furti dai Carabinieri di Parma grazie alla collaborazione dei vicini

I Carabinieri della Compagnia di Parma, in occasione del weekend hanno intensificato i controlli finalizzati a reprimere reati contro il patrimonio. La sinergia tra i Carabinieri e dei solerti vicini hanno infatti evitato la consumazione di due furti in appartamento.

Il primo alle ore 21 quando in via Paisiello un uomo, affacciandosi, nota nel balcone al primo piano dell’abitazione posta di fronte la sua due uomini che armeggiano sulla serranda, per fortuna non perde tempo e chiama il 112. In pochi minuti giunge sul posto una pattuglia della stazione Carabinieri di Oltretorrente che costringe i malfattori a dileguarsi per le strade circostanti.

Il secondo a mezzanotte quando un uomo a passeggio col proprio cane nota degli uomini con delle torce nel giardino di una villa in Contrada Marano. Provvidenziale anche in questo caso, oltre l’abbaiare del cane, la chiamata al 112 che consente di far arrivare sul posto due pattuglie dei Carabinieri che inducono i malintenzionati ad allontanarsi senza alcun bottino.