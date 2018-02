Sciopero provinciale gomma & plastica: davanti a Padanaplast

In occasione dello sciopero provinciale proclamato dalle segreterie di FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL per domani, martedì 6 febbraio, tutti i lavoratori delle aziende del settore Gomma&Plastica Industria aderenti allo sciopero sono invitati presso lo stabilimento di Padanaplast, in str. Paganina,3, a Roccabianca di Parma, per un presidio dalle ore 8.00 alle 12.00.

Alle ore 10.30 sarà inoltre indetta una assemblea pubblica dove si rimarcheranno le motivazioni delle iniziative di sciopero a sostegno della vertenza nazionale, che vede le aziende del settore Gomma&Plastica, sostenute dalle loro federazioni, indisponibili al riconoscimento della quota economica di gennaio 2018 derivante dalla contrattazione nazionale.

L’iniziativa vuole porre l’accento sulla vertenza di un settore, quello della Gomma&Plastica, che nonostante la continua crescita economica intende demolire con questa mancata erogazione economica le basi della contrattazione e le relazioni sindacali, trasformando gli accordi in prese di posizioni unilaterali.