Sorbolo: accordo con Ferrero Mangimi per cogenerazione green

È stato appena firmato a Farigliano (Cuneo) un importante accordo di cooperazione tra il Gruppo Ferrero Mangimi Spa e il Gruppo Marengo di Alba, che prevede la realizzazione, nello stabilimento di Sorbolo (Parma) dell’azienda mangimistica, di un impianto di cogenerazione “chiavi in mano”.

La nuova centrale energetica “green” ha un valore complessivo di 1,8 milioni di euro, è in grado di produrre l’87% del fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento, di coprire l’intero fabbisogno di acqua calda e di vapore utilizzati per i processi produttivi, di prevedere una riduzione complessiva dei costi energetici annui pari a circa il 60% e di garantire un ritorno dell’investimento a distanza di soli 4 anni e mezzo dopo le tasse.

L’impianto sarà interamente progettato, installato, avviato e assistito nel tempo da Albasystem, divisione del Gruppo Marengo che si occupa dell’integrazione dei sistemi energetici interconnessi e gestiti da un’automazione avanzata, che realizzerà anche tutte le opere idrauliche ed elettriche per l’integrazione con gli impianti già esistenti.

La centrale produrrà energia elettrica, acqua calda e vapore per i processi industriali dello stabilimento ed è costituito da un gruppo di cogenerazione a gas metano Cummins della potenza elettrica di 1.400 kW, mentre l’utilizzo dell’energia generata da parte delle utenze sarà gestito da Aspec Industry, sistema brevettato da Albasystem. L’autoproduzione di energia elettrica sarà di 5,85 MWh/anno, e il sistema coprirà anche l’intero fabbisogno sia di acqua calda che di vapore utilizzati per i processi produttivi e pari a 2,8 MWh/anno di energia termica. L’impianto consentirà quindi un risparmio annuo di 265 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (T.E.P.) ed una riduzione annua di emissioni di Co2 pari a 832,6 Tonnellate.

“L’accordo appena siglato tra i due gruppi è importante innanzitutto per il peso specifico e il prestigio del nostro partner, leader nel settore dei mangimi – spiegano Massimo Marengo, amministratore delegato del Gruppo Marengo e Paolo Giacchero, project manager Albasystem -. Inoltre, tutto ciò avviene a pochi mesi dalla presentazione dell’impianto energetico, unico al mondo, che abbiamo realizzato per la Gai Macchine Imbottigliatrici Spa a Ceresole d’Alba (Cuneo), che si aggiunge a quelli già messi in funzione per Maina Panettoni Spa (Fossano), F.lli Rivoira Spa (Verzuolo), Salumificio San Carlo Spa – Gruppo Beretta (Piacenza) e Galvanotecnica Gt Srl (Pollenzo). Una ulteriore conferma della bontà del nostro brevetto Aspec Industry e dei notevoli vantaggi che garantisce in termini di risparmio sui costi energetici e di rispetto dell’ambiente. Un incoraggiamento a proseguire la ricerca sulla strada intrapresa, proprio mentre sta per vedere la luce la sua applicazione casalinga, Aspec Home, di cui è già arrivato il nulla osta per il brevetto e di cui speriamo presto di poterne mostrare le prime applicazioni pratiche”.

“La sostenibilità, la tutela dell’ambiente e gli alti standard qualitativi sono i valori primari perseguiti dal nostro gruppo e sono alla base dei nostri successi – commenta il presidente del Gruppo Ferrero Mangimi Spa, Ada Benedetto -. È stato naturale quindi trovarci in sintonia e dare fiducia al Gruppo Marengo di Alba che ha condiviso questi valori e i nostri ambiziosi obiettivi”.