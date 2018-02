Il Gruppo Chiesi si conferma Top Employer 2018 per l’Italia e l’Europa

Il Gruppo Chiesi Farmaceutici (Chiesi) è Top Employer Italia per il decimo anno consecutivo e Top Employer Europe, premio che viene assegnato solo alle aziende che ottengono il titolo in almeno 5 Paesi UE.

Oltre all’Italia, infatti, hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento le filiali Chiesi in Francia, Germania, Polonia, Regno Unito e Spagna. Inoltre, per la terza volta consecutiva, anche la filiale americana ha ricevuto la certificazione Top Employers USA, mentre la filiale brasiliana ha ottenuto il Top Employers Brazil per la seconda volta. Infine, per la prima volta quest’anno, la certificazione è stata assegnata anche alle filiali Chiesi in Russia e Turchia.

A renderlo noto è Top Employers Institute, un’organizzazione che ogni anno analizza dati e informazioni sulle politiche di gestione delle risorse umane delle aziende. Alla base di questa certificazione c’è un approfondito processo di ricerca che verifica il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti esaminando numerosi parametri, tra cui l’ambiente di lavoro, gli investimenti in formazione e sviluppo, le politiche retributive, le opportunità di carriera, le strategie mirate per la valorizzazione dei talenti e, non da ultimo, la cultura aziendale.

“Questo importante riconoscimento quest’anno riveste un significato speciale: è infatti il decimo anno consecutivo in cui otteniamo la certificazione Top Employers in Italia, ed è anche l’anno in cui raggiungiamo 10 filiali certificate”, spiega Giorgio Cavalleri, Group People Development Head di Chiesi. “Un traguardo che è la testimonianza di una cultura aziendale che considera i propri collaboratori come la risorsa più importante e attribuisce loro un valore strategico per lo sviluppo”.

Tra le iniziative più importanti riconosciute da Top Employers Institute vanno menzionate le attività di formazione proposte da Chiesi ai propri dipendenti, i programmi di Talent Management e di sviluppo, l’indagine interna di clima e gli action plan legati ai risultati ottenuti e le iniziative di welfare aziendale per i dipendenti.

“L’impegno per il futuro è quello di continuare a migliorare le opportunità per i propri collaboratori attraverso specifici programmi di formazione sempre innovativi” continua Giorgio Cavalleri, “supportandone il percorso di sviluppo individuale e rafforzando le competenze necessarie per la crescita del Gruppo”.

Il Gruppo Chiesi

Chiesi Farmaceutici è un Gruppo internazionale orientato alla ricerca, con oltre 80 anni di esperienza e con sede a Parma e presente in 26 Paesi. Chiesi ricerca, sviluppa e commercializza farmaci innovativi nelle aree terapeutiche respiratoria e della medicina specialistica. Il Centro Ricerche di Parma, i laboratori di Parigi (Francia), Cary (USA), Chippenham e Oxford (UK) e il team di R&S della controllata società danese Zymenex collaborano ai programmi pre-clinici, clinici e registrativi del Gruppo. Chiesi impiega oltre 5000 persone, 671 delle quali dedicate ad attività di ricerca e sviluppo e attività regolatorie. Per maggiori informazioni www.chiesi.com