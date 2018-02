Nel cuore dell’Oltretorrente nasce il Centro Culturale Civico Fapi per promuovere socializzazione, integrazione e cultura

Nei giorni scorsi è stato inaugurato il Centro Culturale Civico Fapi in via Inzani 21/a in Oltretorrente.

Il centro ha come obiettivo quello di facilitare la socializzazione e l’integrazione in uno dei quartieri più complessi e vivaci della città e diffondere la cultura in tutti i suoi diversi aspetti compresi quelli relativi alla lingua, alla letteratura, all’arte, all’enogastronomia.

Nella sede del Centro si svolgeranno convegni, congressi, conferenze, seminari, mostre, corsi di formazione, riunioni ecc. Sarà possibile anche per associazioni ed enti, con apposite convenzioni, utilizzare i locali per proprie iniziative.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il Prefetto di Parma Giuseppe Forlani e il Questore di Parma Pier Riccardo Piovesana.