Venerdì 9 febbraio ’18 con inizio alle 21.15 a Parma al Cinema Astra si terrà la manifestazione antifascista “Foibe e fascismo” alternativa alla celebrazione del “giorno del ricordo delle vittime delle foibe”.

La manifestazione è organizzata da A.N.P.I., A.N.P.P.I.A., Comitato antifascista antimperialista e per la memoria storica, ed è alla sua tredicesima edizione. Quest’edizione tratterà in particolare della vicenda degli ottocento ed oltre jugoslavi, sloveni e croati, antifascisti deportati e detenuti dal fascismo nel carcere di S.Francesco di Parma negli anni 1942,1943 in seguito alla guerra fascista alla Jugoslavia.

La manifestazione sarà presentata martedì 6 febbraio alle 11 nella sede dell’A.N.P.I. di Parma (p.le Barbieri).