Al via le elezioni dei nuovi CCV di Parma. Si sono candidati a Consigliere Cittadino Volontario 229 parmigiani. Queste le modalità di voto

Si sono conclusi i lavori della Commissione Elettorale che ha validato 229 candidature raccolte dal Comune di Parma, assessorato alla Partecipazione e ai Diritti dei Cittadini a Consigliere Cittadino Volontario.

ItCity Spa, che affianca la Direzione Sistemi Informativi del Comune, ed ha supportato il procedimento elettorale ha reso disponibili i dati. “sul portale del Comune di Parma sono pubblicate le liste dei candidati. La posizione è stata generata con un sorteggio casuale. I cittadini che accederanno per votare, dopo essersi autentificati con i dati della propria carta d’identità, saranno indirizzati alle liste di candidati del proprio quartiere elencati nell’ordine generato casualmente. Insieme ai nomi ai candidati è associato un profilo personale che hanno fornito per farsi conoscere dagli elettori. Il sito è semplice anche da ricordare: www.comune.parma/elezioniccv.it” Hanno spiegato Giacomo Rabaglia e Cristina Trepiccione responsabili di progetto di ItCity.

“Rispetto alla raccolta delle candidature 2015 si è registrata un’affluenza in netto aumento” Ha commentato Nicoletta Paci, assessora con deleghe alla Partecipazione e ai Diritti dei Cittadini “Una crescita del 42% nei numeri dei candidati rispetto al debutto del 2015 è il risultato di una maggior conoscenza da parte della cittadinanza di questi organismi, ma anche della collaborazione con i CCV uscenti, con le associazioni, i rappresentanti degli Istituti scolastici, i Centri Giovani e l’Università. In particolare si sono registrate molte conferme da parte dei cittadini sorteggiati. Per il quartiere San Pancrazio, ad esempio, che non aveva costituito CCV oggi si sono 12 candidati, frutto del sorteggio e un autocandidato. Siamo soddisfatti soprattutto di poter dire che ogni quartiere hai i numeri per poter costituire il proprio CCV, in alcuni quartieri anche in esubero.”

In particolare tra i giovani si è registrato l’incremento maggiormente significativo. “Nella fascia d’età tra i 16 e i 20 anni c’è stato un aumento del 50% e gli under 35 rappresentano oltre un quarto dei candidati totali” riassume il Consigliere Leonardo Spadi.

I consiglieri assegnati, variano da 11 a 27, in base alla popolazione residente nel proprio quartiere. In alcuni quartieri si è raccolto un numero di candidati superiore a quello richiesto per la composizione dei Consigli.

Per il Quartiere Parma Centro sono stati 26 (sui 21 assegnati) i candidati che si sono proposti. Oltretorrente 22 su 11 assegnati, San Pancrazio 13 su 11, San Leonardo 22 su 20, San Lazzaro 19 su 11, Vigatto 20 su 12.

Si apre a questo punto la seconda fase operativa delle elezioni CCV 2018.

Dall’8 al 14 febbraio prossimo si terranno, infatti, le elezioni on-line che coinvolgeranno tutta la città di Parma.

Possono votare i ragazzi che abbiano già compiuti i 16 anni di età ed i cittadini extracomunitari residenti a Parma da almeno un anno, oltre a tutti i cittadini residenti.

E’ possibile votare dal proprio pc accedendo al sito del Comune di Parma, presso le postazioni assistite di DUC, Municipio, poli territoriali, Biblioteche, Centri Giovani ed Informagiovani, oppure anche dal proprio dispositivo mobile (smartphone o tablet) scaricando la app realizzata dal Comune di Parma “elezioni CCV Parma”. (per dispositivi Apple al link https://itunes.apple.com/it/app/elezioni-ccv-parma/id1342654061?mt=8 su google play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_elezioniccv_parma.

Dall’8 febbraio, fino alla mezzanotte del 14 tante e semplici sono le possibilità per eleggere cittadini che rappresenteranno il loro quartiere, i suoi bisogni, le sue peculiarità. La città avrà una squadra di cittadini che si coordineranno in organismi creati per affiancare l’Amministrazione durante la sua azione di gestione della città.

Partecipate: votate!