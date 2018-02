Schema di Bilancio di Previsione 2018, sottoscritto in Municipio il protocollo con i sindacati

Il sindaco, Federico Pizzarotti, assieme all’Assessore al Bilancio, Marco Ferretti, all’Assessore all’Educazione ed Inclusione, Ines Seletti, ed al Direttore Generale Marco Giorgi, ha sottoscritto il protocollo, inerente lo schema di Bilancio di Previsione 2018, con le rappresentanze sindacali di CGIL, CISL e UIL.

Si tratta di un momento particolarmente importante in vista della presentazione dello schema di Bilancio di Previsione 2018 che sarà presentato in Consiglio Comunale nelle prossime settimane.

Il protocollo conferma l’impegno del Comune in termini di spesa nel settore sociale ed educativo. La previsione complessiva riporta un aumento di 1 milione e 300 mila euro in più rispetto al 2017 iniziale. Attraverso questa manovra di bilancio, vengono garantiti qualità e quantità dei servizi comunali. Sono inoltre confermate le agevolazioni Imu per gli affitti a canone concordato ed i contributi per i testi scolastici, viene garantito l’alto livello di erogazione dei servizi educativi.

Proseguirà il percorso intrapreso dall’Amministrazione per la lotta all’evasione e quello inerente al monitoraggio delle società partecipate. E’ confermato il trend decrescente del debito nel documento di bilancio consolidato, al 31 dicembre 2016, del “Gruppo Parma” che include il bilancio dell’Ente e quello delle società partecipate.