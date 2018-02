Cavandoli (Lega) su carceri e immigrati: “Il ministro Orlando nega l’evidenza”

“Il Ministro Orlando (Pd) è venuto a Parma a raccontarci che va tutto bene, che ha diminuito la popolazione carceraria, che non è vero che l’immigrazione incontrollata porta criminalità e altre affermazioni contrarie alla realtà”, attacca Laura Cavandoli candidata alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale di Parma.

“Dal 2011 – spiega la Cavandoli – i governi sostenuti dal Pd (con il voto sempre contrario della Lega) hanno varato almeno quattro provvedimenti ‘Svuota Carceri’.

Hanno depenalizzato un lungo elenco di reati”.

“La domanda che da cittadina, da donna, prima ancora che da candidata al Parlamento vorrei fargli è – prosegue -: ci si può vantare per aver diminuito la popolazione carceraria rimettendo i delinquenti in libertà prima di aver scontato la pena o depenalizzando direttamente i reati?

Tanto a pagare il prezzo della sconsiderata politica del Pd sono i cittadini che subiscono i crimini”.

“Orlando – aggiunge – ha detto anche che il carcere di Parma non è in emergenza: come li chiama lui almeno 120 detenuti in più dei posti disponibili e 153 agenti in meno dell’organico previsto?

“Il ministro Orlando – conclude l’avvocato leghista – ha anche raccontato la favola che non c’è relazione tra immigrazione fuori controllo e reati: nelle carceri emiliane il 50% dei detenuti sono stranieri.

Lo sa Orlando cosa significa?

Che il 50% dei reati sono compiuti dal 9% della popolazione.

Ma per il Ministro non c’è nessuna relazione.

Forse non conosce la realtà o non gli interessa la Sicurezza dei parmigiani”.