Furto aggravato mentre passeggiava in centro. Denunciato a piede libero

Nella notte, le Volanti della Questura di Parma hanno denunciato a piede libero un cittadino marocchino per furto aggravato in concorso.

Due giovani nordafricani hanno avvicinato un cittadino italiano che passeggiava tranquillamente per le strade del centro cittadino con un amico. Hanno iniziato ad attirare la sua attenzione con varie domande e ad abbracciarlo in modo scherzoso per poi allontanarsi velocemente.

Sembrava uno scherzo inoffensivo ma si sbagliava perché poco dopo si accorgeva di essere stato derubato del telefono cellulare che custodiva nella tasca del giubbotto.

Il malcapitato e il suo amico si ponevano all’inseguimento dei due fuggitivi. Uno faceva perdere immediatamente le sue tracce l’altro veniva raggiunto nei pressi del Barilla Center e fermato dalla Volante della Polizia di Stato che immediatamente giungeva sul posto.

Tale soggetto, gravato da vari precedenti di polizia e risultato già condannato per rapina, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura di Parma e denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso con persona da identificare.

Sono attualmente in corso accertamenti per risalire all’altro soggetto.