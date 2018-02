Domenica Vasco Errani sarà al Circolo Inzani con i candidati di Liberi e Uguali

Per i molti, non per i pochi, contro le ingiustizie. Incontro pubblico domenica 11 febbraio, alle 10 in Via Moletolo 61. Oltre all’ex Presidente della Regione saranno presenti tutti i candidati di LeU nei collegi di Parma e provincia: Giovanni Paglia, Gabriella Meo, Alessandro Grossi, Livia Ludovico, Santina Camisani, Roberto Bernardini, Alessandro Ghisoni.

Parma, 8 febbraio 2018 – Vasco Errani, ex Presidente della Regione Emilia – Romagna, parteciperà all’incontro pubblico promosso da Liberi e Uguali in vista delle prossime elezioni politiche, domenica 11 febbraio, alle 10, nella sede del Circolo Inzani, in via Moletolo 61.

Tra i punti forti di LeU: la difesa del diritto a un lavoro stabile, istruzione, ricerca e università “per tutti, non per i pochi”, l’ambiente e un fisco equo.

Saranno presenti all’incontro tutti i candidati nei collegi del Parmense: Gabriella Meo è capolista al Senato per il plurinominale a Parma e candidata nel collegio uninominale di Parma – Reggio, Giovanni Paglia capolista al plurinominale della Camera, Alessandro Grossi candidato per la Camera nel collegio uninominale di Parma, Livia Ludovico candidata per la Camera nel collegio uninominale di Fidenza, Santina Camisani candidata al plurinominale della Camera, Roberto Bernardini e Alessandro Ghisoni candidato per il collegio plurinominale del Senato.