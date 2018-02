Cavandoli e Saponara (Lega) incontrano il sindaco Bongiovanni: “Il ponte di Casalmaggiore è un priorità per tutti, ma non per il Pd”

Questa mattina Laura Cavandoli e Maria Gabriella Saponara candidate della Lega per il Centrodestra rispettivamente per Camera e Senato nel Collegio che comprende Parma, Colorno e altri comuni della Bassa, hanno incontrato il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni per affrontare congiuntamente la problematica dei ponti sul Po che collegano Emilia e Lombardia.

“Il ponte di Casalmaggiore è chiuso da settembre, il ponte di San Daniele Po invece è ancora oggi a senso unico alternato. Questa è la situazione di infrastrutture fondamentali di collegamento per migliaia di persone del nostro territorio con la Lombardia. Fondamentali per tutti: pendolari, famiglie, studenti, imprese. Tranne, evidentemente, per il Pd”, spiegano le candidate.

“Infatti i 12 milioni previsti dal Governo per terminare i lavori del ponte Giuseppe Verdi e per avviare la sistemazione del ponte di Casalmaggiore – aggiungono – sono stati attribuiti, ma non ancora stanziati. Ricordiamo che sul solo ponte di Casalmaggiore, passavano circa 12.000 mezzi al giorno. Sollecitiamo il governo a trasferire al più presto quei fondi perché i ponti non si ristrutturano con i comunicati stampa”.

“Quando le risorse arriveranno – prosegue la nota congiunta -, la Provincia di Parma potrà finalmente bandire la gara di appalto. Se non si perde ancora tempo, nella migliore delle ipotesi il ponte potrà essere riaperto nella primavera 2019.

Fino ad allora, traffico, inquinamento, code, allungamento dei tempi di percorrenza, congestione dei ponti Giuseppe Verdi e di Viadana saranno compagni di viaggio di migliaia di persone del Parmense. Non sarebbe il caso di muoversi?”

Le due candidate leghiste e il sindaco di Casalmaggiore hanno poi convenuto sulla necessità che il nuovo Governo avvii al più presto la progettazione di un nuova infrastruttura che dovrà necessariamente sostituire l’attuale Ponte perché, anche se ristrutturato l’attuale, ha ormai esaurito la sua naturale durata.

“Vista la gravità della situazione – concludono – ci impegniamo a seguire passo dopo passo questa vicenda affinché venga risolta velocemente nell’interesse di cittadini e imprese danneggiate da questa situazione”

Domani Venerdì 9 febbraio, Laura Cavandoli e Maria Gabriella Saponara saranno in Stazione e al Mercato di Colorno per incontrare cittadini e pendolari e illustrare le proposte della Lega per il rilancio del territorio penalizzato dal Centrosinistra.