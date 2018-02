Quattro piccoli cuccioli angelici appena nati cercano adozione

Ieri sono entrati in canile questi quattro Angeli di appena 40 giorni . Sono tre femmine ed un maschio. Saranno una futura taglia media.

Rischiano anche loro di crescere in canile, come già ci sono cresciute due cucciolate arrivate precedentemente.

Allora…. se si predica tanto per la salvezza di queste anime, quale sarebbe, la salvezza ??

Crescere ed invecchiare in un canile ?? No ! Quella non è la salvezza!!

I “bimbi”, questi piccoli angeli pelosi, si trovano a Barletta e saranno affidati dopo compilazione moduli e incontro con la volontaria di zona.

PER CONTATTI

Appelli.angelaventrella@virgilio.it 3276564229