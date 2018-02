Big Data: cosa sono e a cosa servono? Un convegno di Legacoop

I big data rappresentano una grande opportunità per le imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni.

Riuscire a definire le necessità e le aspettative con maggiore precisione e rapidità, rappresenta un vantaggio competitivo da sviluppare. Legacoop Emilia Ovest ha attivato una serie di iniziative, al fine di offrire una panoramica sulle opportunità messe in campo dal repentina e continua trasformazione digitale. Questo progetto rientra nel piano di programmazione “Cooperazione 4.0”, promosso da Legacoop Emilia-Romagna e Innovacoop: la cooperazione verso Industria 4.0.

All’interno di questa pianificazione, Legacoop ha organizzato, con la collaborazione della coop. Manta Communications, l’evento BIG DATA – BIG OPPORTUNITIES, in programma martedì 13 febbraio dalle 10 alle 13 presso il Tecnopolo di Reggio Emilia. In questa occasione, si approfondiranno tematiche molto utili: cosa sono i Big Data, quali infrastrutture sono necessarie, come gestire e finalizzare i Big Data a supporto del proprio business?

Il modo più efficace per spiegare le potenzialità di uno strumento, è sicuramente mostrare casi di successo e di impiego. La mattina di lavori è pensata come una carrellata di case history significative: Coopservic, SACMI Innovation Lab 4.0, CIR Food, Leitha – Gruppo Unipol SAI, OPTUM, a cui seguiranno gli interventi del prof. Antonio Zoccoli INFN su “Infrastrutture per promuovere l’innovazione nell’impresa” e di Leda Bologni di ASTER su “From volume to value: la comunità dei Big Data in Emilia-Romagna”. A chiudere il convegno sarà il dibattito, moderato da Roberto Grassi della coop. Manta Communications.