Pezzuto (PU – centristi): “Sono perplesso sul piazzare un’ecostation in un gioiello del centro come piazzale San Lorenzo”

L’assessore all’Ambiente Tiziana Benassi rassicura che la mini ecostation che verrà posizionata in piazzale San Lorenzo sarà bellissima, promuoverà il turismo, migliorerà la sicurezza e, ovviamente, ha avuto il beneplacito della Soprintendenza.

Sarà così e non ho certo motivo di dubitarne, salvo il fatto che a me, nonostante tutte queste ampie rassicurazioni, la scelta del luogo pare francamente inopportuna.

Intendiamoci, come Parma Unita Centristi la nostra posizione era e rimane quella di introdurre radicali correttivi a questa raccolta differenziata attraverso l’utilizzo di cassonetti con apertura intelligente. Da questo punto di vista le mini ecostation potrebbero rivelarsi più una costosa panacea che non un reale aiuto ai cittadini. Ma anche volendo salutare positivamente la loro introduzione non si capisce davvero come si sia giunti all’idea di posizionarne una in piazzale San Lorenzo, un luogo che già sta vivendo con difficoltà l’altissima concentrazione di locali pubblici nelle sue immediate vicinanze.

Seguendo questa logica turistico-promozionale immagino che le prossime eco station potranno essere posizionate di fianco al Teatro Regio, in piazza Duomo e, perché no, nel parco Ducale, magari al posto della fontana del Trianon che ormai da anni è lì, abbandonata, in attesa di un ripristino.

Scherzi a parte, sicuramente potrebbe essere individuato un luogo meno invasivo dove posizionare questa mini ecostation, un luogo che non penalizzi un piazzale che è a tutti gli effetti un piccolo gioiello del nostro centro storico.

Fabrizio Pezzuto

Parma Unita Centristi