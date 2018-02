Spettacolo teatrale “Barbablù – storia di quotidiana violenza”promosso da Asp Fidenza contro la violenza domestica

ASP “Distretto di Fidenza”, in collaborazione con il Comune di Soragna, in occasione delle manifestazioni previste all’interno del Progetto “Fuori dal Silenzio – attività, riflessioni, eventi contro la violenza alle donne nel Distretto di Fidenza”, venerdì 9 febbraio alle ore 21,00 presso il Teatro Nuovo di Soragna, presenta lo spettacolo “Barbablù – storia di quotidiana violenza”, una produzione del Teatro del Cerchio con Gabriella Carrozza, Mario Aroldi e Paola Ferrari/Loredana Scianna.

Il testo e la regia sono di Mario Mascitelli; assistente alla regia Anna Lisa Cornelli, inserti poetici Federica Salvatore e Paola Marino.

Lo spettacolo nasce per offrire una riflessione sul grave e crescente fenomeno della violenza domestica. L’attenzione è posta sulla scoperta della violenza psicologica che, come un tarlo, consuma anima e pensieri delle vittime che subiscono gelosie, abusi e pressioni da parte di mariti, fidanzati e compagni che, pur non toccandole nemmeno con un dito, le affliggono con una violenza sottile e quotidiana.

L’ingresso è a offerta. I proventi saranno devoluti a favore delle attività del Centro Antiviolenza di Parma.