Allenamento e merenda insieme per ragazzi del Parma e giapponesi

Non solo l’allenamento: grazie al prosciuttificio Ruliano anche la merenda è “congiunta”.Ieri, giovedì 8 febbraio 2018, le formazioni Under 17 del Parma (ma anche tutte le altre che formazioni della “cantera” Crociata che si allenano al Centro Sportivo di Collecchio, dalla Primavera in giù) e la rappresentativa 1998-99 della Himeji Dokkyo University, dopo aver giocato tre tempi sul campo in sintetico, si sono trasferiti nella sala ristorante del Centro Direzionale per un inedito “quarto tempo” con l’eccellente prodotto tipico parmigiano che anche gli ospiti del Sol Levante hanno visibilmente dimostrato di saper apprezzare.

Ruliano, da due anni partner ufficiale del Parma Calcio 1913, da anni promuove una corretta e sana alimentazione – non a caso la scorsa stagione aveva sostenuto anche l’iniziativa “Pensa Pulito” condivisa dalla società gialloblù e da Folletto – e per questo ieri ha messo in tavola tanti panini arricchiti dalla propria prelibatezza, e affettato diversi vassoi di crudo 24 mesi, per la gioia del palato di tutti i ragazzi presenti. Il prosciuttificio Ruliano, attivo dal 1949, porta l’antico nome longobardo del borgo di Riano, alle porte d’accesso della Val Parma, sulle colline sopra Langhirano, dove la brezza che spira lungo il torrente Parma, assieme al vento marino che dalla Toscana e dalla Liguria s’incunea tra i passi e i crinali dell’Appennino, costituendo quel microclima unico (e inimitabile) per la stagionatura del prosciutto. La Himeji Dokkyo University è in questi giorni ospite del Parma nell’ambito della tournée organizzata da Sport Events Society, società impegnata da ormai 6 anni eventi similari, in varie location sul territorio italiano, di promozione del calcio giapponese.