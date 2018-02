Economia, Annibali: “A Parma tante esperienze di successo. Servono investimenti e continuità”

“L’economia di Parma deve puntare a valorizzare le sue eccellenze, in particolare nel campo agroalimentare ma non solo, con un obiettivo fondamentale: continuare a portare sviluppo, garantendo i diritti dei lavoratori”.

La candidata della coalizione di Centrosinistra alla Camera dei Deputati nel seggio uninominale di Parma, Lucia Annibali interviene sulla situazione della provincia di Parma. “In questo territorio abbiamo tantissime esperienze di successo, penso naturalmente al settore del food come Prosciutto e al Parmigiano-Reggiano, ma anche a tante altre realtà che portano il nome di Parma nel mondo. Per difendere lo sviluppo di questi settori servono investimenti mirati, per dare continuità alla crescita economica che abbiamo faticosamente raggiunto negli ultimi mesi”.

Per spiegare il proprio punto di vista la candidata del Centrosinistra fa riferimento al programma di governo del Partito democratico. “Per migliorare la situazione c’è bisogno di due cose: un governo centrale che sappia dare risposte concrete alle esigenze dei territori e, allo stesso tempo, giocare un ruolo di primo piano in Europa per far valere i diritti di chi punta allo sviluppo. Tutto questo può farlo solamente un governo di Centrosinistra che dia continuità. Anche l’economia di Parma – prosegue Annibali – dovrà rispondere a nuove sfide in tempi brevi, dovremo mettere a disposizione degli imprenditori e dei lavoratori gli strumenti giusti per affrontarle. Il tutto deve essere fatto con due obiettivi chiari: aumentare il numero degli occupati e migliorare la qualità del lavoro, anche nella provincia ducale”.