Unificate le Camere di Commercio di Reggio, Parma e Piacenza

Unificazione delle Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e Piacenza: orgoglio e felicitazioni nell’interesse dell’area vasta.

Così il Sen.Pagliari: “La definitiva approvazione dell’unificazione delle Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e Piacenza è una bellissima notizia ed è, se mi è consentito, motivo anche di orgoglio per essere stato il relatore al Senato della relativa riforma. Si tratta, se non vado errato, della prima unificazione di Istituzioni pubbliche della nostra area vasta.

Mi complimento, quindi, con le tre Camere di Commercio e con le Istituzioni politiche, che hanno contribuito a determinare questo risultato. Il processo di integrazione dell’area vasta, su questa spinta, deve proseguire e possibilmente accelerare, perché è importante che l’Emilia occidentale pensi insieme le politiche del proprio sviluppo socio-economico, delle proprie infrastrutture e del riequilibrio del proprio territorio tra pianura e montagna, volte al consolidamento dei programmi turistico-culturali comuni e non solo.”