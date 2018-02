La Gambarini inaugura la sua sede elettorale con Bignami

Grande entusiasmo e partecipazione in piazza Garibaldi a Fidenza all’inaugurazione della sede elettorale di Francesca Gambarini, candidata per Forza Italia alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale di Piacenza Parma Reggio Emilia.

Presente al taglio del nastro, insieme ai tanti simpatizzanti, anche il consigliere regionale Galeazzo Bignami, candidato alla Camera alle prossime elezioni. “Fidenza da tantissimi anni non ha un proprio rappresentante in Parlamento. Votare Forza Italia vuol dire anche dare la possibilità a Fidenza e a tutta l’Emilia occidentale di tornare a contare qualcosa. Quello che posso assicurare – e chi mi conosce lo può confermare – è che io ci sarò sempre per Fidenza e per tutta l’Emilia occidentale”.

Entrando nel merito del programma di Forza Italia e del centrodestra la Gambarini si è soffermata su tasse e sicurezza. “Votare Forza Italia vuol dire votare per pagare meno tasse e vivere più sicuri. Perchè? Con la Flat Tax tutti pagheremo meno tasse e avremo numerosi benefici. Inoltre, grazie ad accordi con i Paesi africani, si metterà un freno all’immigrazione indiscriminata e gli investimenti sulla sicurezza saranno una priorità”.

Scontri a Piacenza, Gambarini (FI): “Punire severamente chi si rende responsabile di danni e violenze”

“Si definiscono antifascisti, ma non rispettano la liberà di pensiero altrui e ogni volta che si muovono mettono a ferro e fuoco le città. E’ successo anche oggi a Piacenza e, purtroppo, un poliziotto è rimasto ferito e un giornalista è stato colpito da un sasso. A loro la mia solidarietà. Il centro città è nel caos e blindato e ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti. Serve una risposta dura da parte delle istituzioni: chi si rende responsabili di gesti violenti deve essere punito severamente. Vorrei, infine, ricordare agli antifascisti che il loro modo di fare ricorda in tutto e per tutto quello di chi nega la libertà altrui e, in fondo in fondo, i veri fascisti sono loro che danneggiano città e feriscono persone. Li invito perciò a trovare un modo migliore per occupare il proprio tempo”. Così Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio plurinominale di Piacenza Parma Reggio Emilia commenta gli scontri avvenuti a Piacenza.