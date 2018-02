Pizzarotti nominato coordinatore di Italia in Comune: “E’ un partito che manca al Paese”

Il movimento L’Italia in Comune ha nominato Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, e Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, coordinatori del movimento dei sindaci: “Oggi ha inizio la fase costituente di un partito che manca nel Paese, dove centrali saranno la competenza e il pragmatismo degli amministratori locali, gli unici veri politici ad avere ancora un contatto diretto con i cittadini e con il territorio. Un partito che guardi all’Europa come alla casa di tutti noi, ma che al tempo stesso sappia tutelare i diritti e le libertà degli italiani. Vogliamo darci uno Statuto chiaro, con valori chiari, con al centro l’occupazione, il lavoro, la qualità e la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo e la difesa delle nostre, tante, eccellenze territoriali.“