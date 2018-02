Alessandro Bergonzoni porta in scena il suo “Sii” al teatro Arena del Sole di Roccabianca

Biglietti di ingresso esauriti per l’anteprima del nuovo spettacolo di Alessandro Bergonzoni, intitolato “Sii”, sabato 17 febbraio alle ore 21.15 al teatro Arena del Sole. Bergonzoni torna a Roccabianca dopo essere stato il protagonista dello spettacolo inaugurale dell’Arena del Sole “Nel” nel 2009 e la messa in scena dello spettacolo “Nessi” nel 2014. Se indovinare prima del debutto i temi e la struttura di un nuovo spettacolo di Bergonzoni è sempre stata impresa ardua, in seguito allo spettacolo “Urge” e a “L’amorte”, il suo primo libro di poesie, edito nel settembre 2013 da Garzanti, la previsione è diventata impossibile considerata la vastità di tematiche e la complessità di pensiero che circonda questo artista. La visione “stereoscopica” di Bergonzoni è evoluta in questi anni in materia sempre più complessa, poeticamente e comicamente eccedente, fortemente intrecciata tra creazione, osservazione e deduzione. La qualità delle sue visioni e la conseguente messa in scena portano lo spettatore ad un originalissimo disvelamento, di fatto la vera cifra stilistica di questo artista, che conduce, molte volte anche grazie ad una risata, dallo stupore alla rivelazione.

Bolognese, classe ’58, Alessandro Bergonzoni è uno dei più eclettici artisti di teatro in Italia, con il suo spigliato umorismo che gli hanno permesso di guadagnare tanto l’apprezzamento del pubblico quanto quello della critica. Nella stagione 2004/2005 vince il Premio della Critica dell’associazione nazionale critici di teatro, nel 2008 il Premio Hystrio-Teatro Festival di Mantova e poi riceve il Premio UBU 2009 per la migliore interpretazione maschile del teatro italiano. Quella da lui condotta negli anni è una ricerca di un continuo confronto sui temi della comicità, da lui sentita come prodotto artistico primario e fondamentale. Su questa scia ha avviato una serie di incontri-seminari, che ancora oggi continuano, con studenti universitari e liceali in tutta Italia. Oltre che attore comico e vero e proprio artista, è scrittore di libri e su diverse testate e riviste, dal Corriere della Sera a Sette e Panorama, senza dimenticare le collaborazioni radio televisive tra cui Tele+1 e Radio2. Impegnato anche nel sociale con la “Casa dei Risvegli – Luca De Nigris” per cui cura alcuni spot, divenendone testimonial e tenendo diversi incontri in ospedali e università. Nel cinema è ricordato nel ruolo del direttore del circo nel “Pinocchio”di Roberto Benigni (2001).

Per ulteriori informazioni sullo spettacolo: www.teatrodiragazzola.it.